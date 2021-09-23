Погожого ранку 28 лютого 2020 року жителі Італії, Хорватії, Австрії, Угорщини, та Словенії побачили в небі вогняну кулю – болід. Він пронісся через небо та закінчив своє існування спалахом. Спеціалісти відразу припустили, що космічне тіло могло породити метеорити – каміння, яке досягнуло поверхні Землі. Та місця падіння цих уламків визначити не так просто.

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Падіння метеорита в Словенії: дивитись відео онлайн

В пошуках "небесного каміння"

Науковці намагаються розмістити щобільше камер, які мають фіксувати падіння космічних тіл на Землю. Та у випадку зі словенським метеоритом вони мало чим могли допомогти.

Річ у тім, що камери покликані працювати після заходу Сонця. Вночі траєкторію метеорита визначити легше, порівнюючи вогняний слід з розташуванням зірок на небесній сфері та орієнтуючись на геолокацію самої камери, яка точно відома.

А у випадку з метеоритом зі Словенії відео з місця ймовірного падіння належало простим людям, які зняли метеорит на відеореєстратори. Тому визначення точної локації стало складною задачею для вчених.

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Методика пошуку

Оскільки вогняна куля була знята вдень з відеореєстратора в машині, яка рухалася зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину, науковцям довелося більше заморочитися.

Щоб сформувати 3D-мапу падіння тіла, вчені попросили місцевих жителів зробити кілька знімків будівель, стовпів, далеких гір та інших місць, які видно на відео.

Отримані фотографії допомогли скористатися методом триангуляції. Це своєю чергою дозволило точно встановити локацію машини в момент знімання. Оскільки машина рухалася, дослідникам довелося опрацьовувати практично кожен кадр відео, розраховуючи для нього "особисту" геолокацію.

Таким чином на відео можна було накласти мапу нічного неба та зіставити слід від прольоту метеорита з зірками.

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Метеорит Novo Mesto / Фото Europlanet Science Congress 2021

Результат

В результаті вчені змогли виявити фрагменти метеорита, який отримав назву на честь міста Novo Mesto, біля якого знайшли уламки.

Космічне тіло виявилося "звичайним хондритом" – найчисельнішим типом метеоритів, які знаходять люди.

Поки було знайдено не менше трьох метеоритів сукупною вагою 720 грамів. Вчені вважають, що космічне тіло розкололося на 17 фрагментів. Найбільший з них може мати вагу 10 кілограмів.