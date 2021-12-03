У погоні за Маском: у Європі протестували багаторазову ракету

З приходом на космічний ринок Ілона Маска, сталася своєрідна "революція багаторазовості". Слідом за SpaceX компанії почали вкладатися у багаторазові ракети-носії. Що ж, Європа намагається не відставати від іншого світу й тестує власні технології багаторазовості.

Як не крути, а SpaceX у галузі багаторазовості поки перші. Усі інші компанії намагаються наздогнати компанію Ілона Маска, а найближче до цілі наблизився Пітер Бек та Rocket Lab. Європа має у своєму розпорядженні ракету-носій "Аріан-5" та легку "Вегу", для якої Україна виготовляє двигун четвертого ступеня РД-843. Та, ймовірно, скоро Європейське космічне агентство (ESA) матиме новий носій – багаторазову "Феміду".

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Резервуари майбутньої ракети "Феміда" на тестах / Фото ESA

Детальніше про тестування "Феміди"

Повідомляється, що були успішно завершені тестування двох баків майбутнього багаторазового носія "Феміда". Розробкою займається монополіст та незмінний головний підрядник ESA – ArianeGroup. Такі тести дозволяють Європейському космічному агентству оцінити економічну доцільність багаторазових носіїв, тому абсолютно не факт, що "Феміда" колись замінить сімейство ракет-носіїв "Аріан".

Окрім тестів баків, в Агентстві активно ведуть тести багаторазового метанового двигуна Prometheus ("Прометей"), який інтегрований на тому ж тестовому стенді. Тому паралельно з кріогенними випробовуваннями, тестувалися й системи безпеки та електроніка.

В ESA повідомляють, що льотні зразки "Феміди" зараз виготовляються. Очікується, що перші "стрибки" "Феміди" відбудуться уже у 2023 році. З 2025 року мають початися космічні польоти з космодрому Куру, Французька Гвіана, щоб протестувати увесь процес запуску та повторного входу в атмосферу першого ступеня.