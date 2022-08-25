Як відомо, NASA планує завершити роботи на Міжнародній космічній станції до 2030 року. Про те, що чекає на неї та що буде після, ми розповіли в окремому матеріалі. Якщо коротко, то МКС потребує заміни й робота над цим активно ведеться вже досить давно. До процесу залучили приватні космічні компанії, зокрема Blue Origin, якою керує Джефф Безос, та Sierra Space.

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Якою буде нова космічна станція

Станція, за розрахунками, зможе одночасно розмістити до 10 астронавтів.

Її можна буде використовувати не лише для наукових досліджень, а й для космічного туризму чи зйомок фільмів про космос.

Будівництво планують розпочати у 2026 році, а повноцінна робота запуститься роком пізніше.

Крім Blue Origin та Sierra Space, до ініціативи підключиться Boeing та кілька інших приватних компаній, а також фахівці Університету штату Арізона.

Ми отримали зелене світло від NASA. Наша станція Orbital Reef змінить правила гри для пілотованих космічних польотів на навколоземну орбіту. Вона відповідає всім вимогам як для комерційного використання, так і для наукових цілей NASA,

– каже Брент Шервуд із Blue Origin.



Космічна станція Orbital Reef / Фото Sierra Space

На проєкт уже виділено понад 1,5 мільярда доларів.

Зазначимо, що Axiom Space, NanoRacks і Northrop Grumman пропонують свої проєкти, але поки що саме Orbital Reef у NASA вважають найбільш підходящим.