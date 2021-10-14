Погляньте як пікап трощить Tesla Model Y під час краш-тесту автомобіля

Тестування на міцність Tesla Model Y показали у новому ролику на YouTube. Подібні експерименти допомагають компанії Ілона Маска покращувати якість та безпечність автомобілів.

Одна з переваг Tesla, недоступних більшості конкурентам, полягає в масовому зборі даних з тисяч автомобілів, які потрапили в ДТП. У новому відео компанія показала, як використовує ці дані, та перевіряє їх на практиці, щоб поліпшити безпеку машин.

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Як Tesla створює свої автомобілі

Збираючи дані про мільйони автомобілів у нашому парку та відтворюючи реальні сценарії аварій, ми можемо створювати одні з найбезпечніших транспортних засобів на дорозі. Раніше найкращим способом спроєктувати автомобіль були краш-тести, що відповідають галузевим стандартам. Але ці краш-тести схожі на кілька піщинок. Ці піщинки повинні зображувати пляж, але насправді пляж нескінченно складний. Кожна аварія унікальна. Нові технології відкривають нові можливості. Тепер ми можемо поглянути на реальний світ і спроєктувати для цього автомобіль,

– кажуть працівники Tesla.

У відео інженери пояснюють, що вбудовані датчики збирають дані про ДТП з безлічі машин. Маючи понад мільйон постійно активних автівок, компанія отримує величезну кількість інформації.

З огляду на це, штучний інтелект лише за 10 мс здатен визначити тип аварії, і відповідним чином налаштувати роботу подушок безпеки.

Коли відбувається аварія, авто дізнається точне положення сидіння і керма, незалежно від того, як саме їх розташував у цей момент водій.

Відповідним чином розгортається подушки безпеки.

Краш-тест Tesla Model Y: відео

Відео демонструє, як після довгого моделювання інженери Tesla вперше відтворили аварію з дублюванням реальних умов – пікап врізається у Model Y, повторюючи всі обставини інциденту, який відбувся насправді. Виробник при цьому називає такий краш-тест першим у світі.

, однією з останніх гучних аварій за участю електромобілів компанії, був інцидент у штаті Флорида, що у США. Тоді Tesla Model 3 на автопілоті потрапила в ДТП. Двоє її пасажирів згоріли.