Як повідомляє 24 канал, астронавти на борту МКС мають детально прописаний розпорядок роботи. Вони працюють на станції, займаються важливими науковими експериментами та не забувають спостерігати за Землею. Для цього вони навіть мають спеціальний модуль – Купол – з нього відкривається просто неймовірний краєвид на Землю.

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Високо над Землею європейський астронавтка Саманта Крістофоретті має можливість спостерігати мерехтливі полярні сяйва, що пронизують атмосферу нашої планети.

Зі свого місця на борту Міжнародної космічної станції вона спостерігала деякі особливо приголомшливі випадки південного сяйва, відомого як австралійське полярне сяйво, яке виглядає як блискучі хвилі каскадних зелених смуг високо в атмосфері Землі.

Останнім часом сонце дуже активне. Минулого тижня ми спостерігали найприголомшливіші полярні сяйва, які я коли-небудь бачила за понад 300 днів у космосі,

– написала Саманта у своєму твітері.

Фото австралійського полярного сяйва

Фото: Самнта Крістоферетті / ESA / NASA

Цікавий факт! Полярне сяйво виникає, коли високоенергетичні частинки, що вириваються із Сонця, бомбардують Землю, де вони взаємодіють з нашими магнітними полями, які спрямовують їх до північного та південного полюсів.

Через те, що атмосфера Землі складається в основному з кисню та азоту, сонячні частинки, зіткнувшись з азотом, випромінюють зелене та фіолетове світло, тоді як зіткнення з киснем створює червоне або зелене світло.