Нацистський флот

Флот з понад 20 розбитих нацистських військових кораблів, навантажених вибухівкою, був виявлений поблизу Прахово на сході Сербії, коли рівень води в Дунаї, другій за довжиною річці Європи, стрімко впав. Кораблі залишалися непорушеними майже 80 років і, як вважається, були частиною флотилії, що курсувала між нацистською Німеччиною та Чорноморським флотом у 1944 році.

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Історія 20 нацистських кораблів закінчилася тим, що їх потопили навмисно під час відступу німецької армії, щоб вони не потрапили до рук противника. Однак, на жаль, це стало лише початком історії для Сербії, яка тепер має вжити заходів аби запобігати небезпеці, яку становить це сміття.

Тонни боєприпасів і вибухівки, які все ще перебувають на борту уламків і становлять загрозу для сучасних судноплавних маршрутів.

Орієнтовні витрати уряду Сербії на утилізацію затонулих кораблів та знешкодження вибухівки у березні 2022 року становлять близько 29 мільйонів євро.

Репортаж про знайдені нацистські кораблі: дивіться відео

Загублений острів

Тим часом у Китаї рівень води у річці Янцзи оголив цілий острів, який раніше був затоплений. На острові виявили три буддистські статуї, яким, як вважають, приблизно 600 років. Вони розташовані на найвищій частині острова, відомого як Фойєлян.

З липня кількість опадів у басейні Янцзи скоротилася приблизно на 45 відсотків. Згідно зі звітами з усієї країни, 66 річок у муніципалітеті Чунцін висохли через найсильнішу спеку, яку спостерігали в регіоні за шість десятиліть. Посуха також спричинила втрату води в гідроенергетичній системі, в результаті чого влада Сичуані обмежила електроенергію тисячам заводів, у тому числі Toyota, Tesla та Foxconn, намагаючись "залишити електроенергію для людей".



Статуї будди на острові / Фото Sky news

Пам'ятник віком під 5000 років

Нацистський флот і статуї династії Мін – це недавня історія порівняно з пам’ятниками, які виявили в Іспанії у річці Тежу. Рідкісний мегалітичний пам’ятник, що датується між 2000 і 3000 роками до нашої ери.



Древні камені віком під 5000 років / Фото CNN

Знахідку виявили у місці відомому місцевим жителям як Гвадалперальський дольмен, також відомим, як "іспанський Стоунхендж" за його схожість із набагато відомішим місцем в Англії.

Саму область виявили ще у 1926 році, а потім вона затонула у 1963 році. Повністю побачити її можна було лише чотири рази за майже 60 років після затоплення. Археолог Енріке Седілло з мадридського Університету Комплутенсе наголосив, що "це рідкісна можливість мати доступ до цього артефакта".

Сліди динозаврів

Найстарішим відкриттям, зробленим цього тижня з висохлого русла річки, є чудово збережені сліди динозаврів, виявлені у влучно названому Державному парку Долина динозаврів поблизу Форт-Ворт, штат Техас. Вважається, що скам'янілості приблизно 113 мільйонів років і належать акрокантозавру, хижаку заввишки 4,5 метра, який ходив на двох ногах.

Через надмірну посуху минулого літа річка повністю пересохла в більшості місць, що дозволило виявити більше слідів тут, у парку. За нормальних річкових умов ці нові сліди знаходяться під водою і зазвичай заповнені осадом, що робить їх похованими та не такими помітними,

– пояснила представник парку Стефані Салінас.

Сліди динозаврів / Фото Dinosaur Valley State Park

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Останнім часом посухи лише частішають, оскільки світ продовжує нагріватися, а це має руйнівний ефект на планету. Вважається, що глобально це одна з найбільш виснажливих посух за останні 500. Таких відкриттів обов’язково стане більше, оскільки рівень води в усьому світі досягає рекордно низького рівня, а кліматичні катастрофи продовжують накопичуватися.