Нещодавно 24 канал розповідав про знайдені на дні річки нацистські військові кораблі з вибухівкою в трюмах та сліди динозаврів. Розширюємо цей перелік найбільш дивними знахідками, які цього року виявила велика посуха.

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13. Пеньки стародавніх дерев

Минулого тижня голландське інформаційне видання Nederlandse Omroep Stichting повідомило, що тривала посуха виявила пеньки стародавнього соснового лісі, який виріс після останнього льодовикового періоду,



Один з виявлених древніх пеньків / Фото Nederlandse Omroep Stichting

Пеньки були знайдені у північній провінції Фрісландія, що є частиною Нідерландів, і, за оцінками, їм від 10 000 до 15 000 років.

12. Дивний старий корабель

У липні Newsweek повідомив, що моторошний уламок корабля невідомої дати був знайдений приблизно в 3 метрах від берегової лінії озера Мід, розташованого в Неваді та Арізоні, коли рівень води досягнув рекордно низького рівня.



Старий корабель / Фото Man + River

На борту дерев'яного уламка все ще були посуд, телефон, таблички та пляшка лаку для нігтів.

11. Нацистські кораблі з боєзапасом

Про цю історію ми вже писали раніше. Через рекордний спад води в європейській річці Дунай у Сербії було виявлено понад 20 затонулих нацистських суден.



Нацистський корабель / Скриншот з відео

Німеччина затопила кораблі в 1944 році, щоб уникнути їх потрапляння до рук ворога під час відступу, але вони все ще навантажені метричними тоннами небезпечних боєприпасів і вибухівки.

10. Ціле іспанське село

На північному заході Іспанії рівень річки Лімія настільки впав, що минулого тижня було розкопано ціле забуте іспанське село.

BBC поділилося зображенням того, як виглядав римський табір під назвою Aquis Querquennis на березі річки Лімія до того, як його накрила вода.



Поселення в Лімії / Фото BBC

9. Древні буддистські статуї

Китай теж не уникнув серйозної посухи, і річка Янцзи серйозно зміліла. Цього тижня CNN повідомило, що річка настільки висохла, що виявила невеликий кам’яний острів із трьома статуями Будди, яким, як вважають дослідники, щонайменше 600 років.



Древні буддистські статуї / Фото Sky News

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8. Бомба часів Другої світової

В Італії річка По настільки впала, що виявила бомбу часів Другої світової війни, яка не здетонувала. На початку серпня CNN повідомила, що тисячі місцевих жителів були евакуйовані, поки чиновники вийняли запобіжник і прибрали територію.

7. Іспанський Стоунхендж

Вдруге з 2019 року стародавнє кам’яне утворення в Іспанії стало доступним для публіки через рекордну посуху. Місце, яке називають Дольменом Гвадалпераля, містить близько 150 гранітних каменів вкритих круглими візерунками.



Іспанський Стоунхендж / Wikipedia

Ars Technica повідомила, що були знайдені й інші артефакти, а місце, швидше за все, було побудовано між 2000 і 3000 роками до нашої ери.

6. Ще одне ціле село

Залишки валлійського села під назвою Лланвдін не було видно з 1970-х років, але раніше в серпні CNN повідомляв, що тепер усе селище можна побачити на сухих берегах водосховища озера Вирнві.

Місто було затоплено в 1800-х роках під час будівництва.



Руїни древнього валійського села / Фото CNN

5. Інфраструктура древнього риму

Посуха в Італії виявила руїни стародавнього мосту через річку Тибр, який, як повідомляється, був побудований римським імператором Нероном близько 50 року нашої ери.

Попри те, що в попередні роки було видно менші частини руїн, у червні агентство Reuters повідомило, що міст є найбільш помітним за всю історію.

4. "Голодні" камінці

Оскільки водойми пересихають на нашій планеті не вперше, раніше європейці мали звичку позначати критичні рівні пересихання так званими "голодними" плитами. На цих каменях були зазначені доволі моторошні послання, які свідчили про можливі майбутні проблеми.



"Голодний" камінь в Чехії / Фото Creative Commons

На одному з таких каменів було написано "Коли ви побачите мене, плачте". Він розташований у Чехії і сповіщав про голод через страшенну посуху.

3. Цілий стародавній острів

В Ірландії посуха виявила рукотворний острів під назвою Кранног біля озера Лох-Ней. У липні газета New York Post повідомила, що середньовічне житло було побудовано на болоті, і воно підійшло б для будь-якої місцевої королівської особи того часу.

2. Стежка динозаврів

У Техасі сліди динозаврів віком 113 мільйонів років були виявлені в парку штату Долина динозаврів, повідомило CNN. Стежки зазвичай перекриває місцева річка.



Стежка динозаврів / Фото Dinosaur Valley State Park

Представник парку повідомив, що сліди, швидше за все, належать динозавру Acrocanthosaurus, який важив майже сім тонн.

Читайте на сайті У висихаючому озері Мід знайшли вже п'яті людські останки та корабель часів Другої світової

1. Мертві тіла в озері Мід

Вищезгадане озеро Мід здивувало кількістю знайдених мертвих тіл. Деякі тіла, як вважається, належать жертвам потоплення, інші явно є доказами минулих вбивств — оскільки останки, знайдені в бочці.

Newsweek повідомив, що за офіційними оцінками в озері Мід досі поховано або заховано сотні тіл, тож ми ще не раз почуємо про нові моторошні знахідки.