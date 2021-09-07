В рамках дослідження вчені працювали з 40 добровольцями. Їх попросили погратися з роботом-гуманоїдом у відеогру, в якій гравець повинен вибирати траєкторію машини. Між раундами гравці повинні були дивитися в очі роботу, який іноді дивився на них, а іноді відводив погляд.

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Що показало дослідження

Погляд – надзвичайно важливий соціальний сигнал, який ми використовуємо щодня при взаємодії з іншими людьми. Питання в тому, чи запустить погляд робота ті ж механізми в людському мозку, які запускаються при зоровому контакті з іншою людиною,

— пояснили автори.

Щоразу вчені збирали дані про нервову активність за допомогою електроенцефалографії.

Після аналізу стало зрозуміло: людський мозок обробляє погляд робота як соціальний сигнал, впливаючи на прийняті рішення, стратегію поведінки, реакції.

Відчуття соціальної взаємодії істотно уповільнювало людські реакції та здатність приймати рішення.

В перспективі отримані дані допоможуть краще розуміти необхідність застосування роботів у тих чи інших сферах. Розуміючи, де буде доцільною ілюзія соціальної взаємодії, а де вона, навпаки, небажана, лікарі зможуть знайти нові способи допомоги тим людям, які її потребують. Адже якщо для нашого мозку немає різниці між взаємодією з роботом і людиною, то для окремих випадків нестачі такої взаємодії та неможливості з тих чи інших причин її знайти, такі пацієнти зможуть отримувати допомогу від робота.

Нагадаємо, нещодавно компанія Boston Dynamics показала ефектне відео, на якому її роботи долають смугу перешкод. У ролику двоє роботів бігають, стрибають з підлоги на високу платформу, перестрибують через балки, використовуючи свої "руки", проходять по нахиленій поверхні та по вузькій балці на висоті й навіть роблять сальто.