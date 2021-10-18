Погані новини про MIUI 13: нова оболонка Xiaomi побудована на Android 11

Поки виробники смартфонів намагаються якомога швидше оновити свої пристрої до нової версії Android, щоб задовольнити бажання користувачів, Xiaomi, схоже, вирішила, що їй і так добре. Стало відомо, що MIUI 13 буде побудована на уже застарілому Android 11. Однак будуть винятки.

Інформація від китайського інсайдера говорить, що цього року не слід очікувати жодного смартфона з MIUI 13 з коробки. Сама ж оболонка буде анонсована вже восени.

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Коли чекати MIUI 13

Влітку представник Xiaomi повідомив, що MIUI 13 вийде ближче до кінця 2021 року. Реліз вирішили відкласти, щоб краще пропрацювати систему після шквалу критики від користувачів, які зіткнулися з багами у 12 версії оболонки. Компанія тоді заявила, що не встигає довести систему до того вигляду, в якому бажає її бачити. Останні дані показують, що анонс варто очікувати в листопаді. Про дату початку оновлень ще нічого невідомо.

Закрите бета-тестування начебто почнеться наприкінці року – судячи з усього, відразу після прем'єри. Зазвичай для нього виділяють не менш як місяць, після чого йде відкритий бета-тест і тільки тоді з'являється фінальна версія.

Тому можна з упевненістю казати, що смартфони з MIUI 13 з коробки з'являться тільки в наступному році. Не виключено, що навіть Xiaomi 12 вийде з MIUI 12.5 Enhanced, а вже потім одним з перших отримає оновлення до MIUI 13.

Крім того:

Китайський інсайдер радить зменшити очікування щодо нової версії оболонки, адже вона буде дуже схожа на нинішні версії 12 та 12.5 Enhanced.

Зміни будуть в основному помітні у візуальній частині фірмових додатків.

Версій буде дві: одна побудована на новому Android 12, інша – на базі Android 11.

Це означає, що не всі користувачі отримають новий Android . Стосується це в першу чергу смартфонів, випущених два і більше роки тому.

. Стосується це в першу чергу смартфонів, випущених два і більше роки тому. Якщо це правда, то варіант на базі Android 11 не отримає нових функцій, які цього року додала Google до своєї операційної системи. Така система зможе отримати хіба оновлений дизайн.