Подзвонити не вийде: Xiaomi заблокувала смартфони у Криму і підсанкційних країнах

Компанія Xiaomi заблокувала смартфони свого виробництва в окупованому Криму. Така сама ситуація на Кубі, в Ірані, Сирії та КНДР. Всі ці країни перебувають у списку підсанкційних.

Про проблеми повідомили користувачі смартфонів у зазначених регіонах. У соцмережах вони пишуть, що апарати відключає, також заборонені продажі продукції Xiaomi.

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Компанія бореться з нелегальним ввезенням товарів

Ймовірно, що у такий спосіб компанія бореться з продукцію, яку ввезли нелегально. Отож такий захід може торкнутись більшої кількості користувачів по всьому світу.

Блокування триває протягом кількох днів

Блокування смартфонів триває уже кілька днів. У зазначених регіонах користувачі бачать на екранах ось таке повідомлення: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати. Для отримання додаткової інформації зверніться безпосередньо до ритейлерів".

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У ЗМІ уже повідомили, що блокування Xiaomi можна обійти шляхом перепрошивки смартфонів. Також не заблокувало ті апарати, які активували в інших регіонах.