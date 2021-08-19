Подвійний агент Apple: колишній інсайдер, що торгував інформацією компанії, здавав "своїх"

Великі компанії-виробники, постійно страждають від зливів інформації. Характеристики і фото продукції постійно з'являються в мережі задовго до офіційних презентацій, порушуючи плани та маркетингові кампанії. Кожен бореться з цим на свій лад. Наприклад, у Apple був свій "шпигун" в лавах інсайдерів.

Андрій Шумейко свого часу займався торгівлею інсайдерською інформацією про iPhone – він продавав дані про невипущені смартфони, різноманітну внутрішню інформацію Apple, а також розміщував оголошення про продаж вкрадених пристроїв.

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Історія "подвійного агента"

З часом, як можна зрозуміти з матеріалу джерела, у нього прокинулась совість і він вирішив спокутувати провину за роки участі у витоках інформації. Це звело Андрія Шумейка з програмою Global Security, яка бореться зі несанкціонованим розкриттям інформації.

Усе почалося, коли у 2017 році він попередив компанію про потенційну фішингову кампанію проти працівників Apple Store.

У середині 2020 року запропонував свою допомогу в розслідуванні серйозного витоку інформації і таким чином, як висловився сам Андрій, став "кротом".

У травні 2020 року в мережу злили iOS 14 задовго до її анонсу та виходу. Шумейко видав інформацію про людину, яка купила крадений прототип iPhone 11, на якому й була встановлена версія ОС для внутрішнього тестування.

Того ж року, влітку, він повідомив про німецького працівника підрозділу Apple Maps, який намагався продати доступ до свого облікового запису, що давав можливість переглядати корпоративну пошту та внутрішні матеріали компанії. Того потім звільнили з роботи: це означає, що компанія прислухалася до інформації "крота".

Серед наданих ним даних була також інформація про викрадені прототипи смартфонів у Китаї.

Докази й винагорода

Однак фінал у цієї історії не тішить. За понад рік роботи на Apple, подвійний агент не отримав за це жодної винагороди. Він вважає, що Apple "використала його" і зобов'язана заплатити за надану інформацію.

Щоб довести свої слова, Шумейко надав докази у вигляді листування. Після аналізу повідомлень з електронної пошти, видання Vice підтвердило їх справжність: вони надходили з актуального сервера Apple.

Муки совісті були не єдиною мотивацією. За словами пана Андрія, таким чином він сподівався уникнути фінансових труднощів, які його спіткали. Тому неодноразово звертався до Apple із запитаннями про оплату. Але на іншому кінці мовчали.

Що тепер

Шумейко повернувся до торгівлі даними Apple, але, судячи з усього, в менших масштабах. Фінансові проблеми досі його турбують.

Мені не дуже подобається цим займатися. Але мені також потрібні додаткові гроші. На жаль, у мене є більш нагальні проблеми, про які потрібно турбуватися, крім Apple,

– коментує Андрій Шумейко.

Нагадаємо, зараз компанія Apple готує нову версію операційної системи iOS 15, а також наступне покоління смартфонів. Нещодавно стало відомо, що iPhone 13 Pro не матиме роз'єму для заряджання. Виробник передбачив тільки бездротовий спосіб.