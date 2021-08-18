Подвійна потужність: винахідники знають, як взяти в океану потрібну нам енергію

Кількість людей невпинно зростає. Зростає й рівень життя. Та набагато швидше зростає потреба людства в електроенергії. Тостери, телевізори, мобільні телефони, навушники, мікрохвильовки, опалення та ще багато чого іншого використовує електрику. Тому вчені шукають найбільш ефективні способи її виробництва.

Одним з перспективних джерел енергії є вода. Людина давно навчилася її використовувати, адже з давніх часів на річках ставили водяні млини. З часом млини перетворилися на гідроелектростанції. А згодом допитливий людський розум задумався про те, як "брати" енергію в морів та океанів. Приливні турбіни поки не сильно поширені у світі, але вже подекуди постачають енергію в оселі. Ще одна концепція виробництва енергії – використання хвиль. Група китайський вчених розробила прототип технології, завдяки якому ми зможемо отримувати вдвічі більше енергії з хвиль, ніж раніше.

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Так виглядає прототип двотурбінної технології отримання енергії / Фото RMIT University

Детальніше про інноваційну технологію

За оцінками спеціалістів, річна потужність хвиль у всьому світі рівняється глобальному виробництву електрики за рік. Тому хвилі – це дуже перспективне джерело електроенергії, яким не можна нехтувати.

Окрім цього хвилі – це постійне джерело. Наприклад, сонячні електростанції працюють не дуже ефективно, якщо на небі підвищена хмарність. Вітрові електростанції потрібно розташовувати в місцях, де будуть дути постійні вітри. Тому ці джерела чистої енергії можуть використовуватися обмежено.

Інша справа – моря та океани. Довга берегова лінія забезпечить багато варіацій розташування електростанцій. Та щоб добути енергію хвиль, потрібно мати дуже стійкий апарат, який зможе витримати тяжкі умови серед солоної води та штормів.

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Як працює технологія

Пристрій буде являти собою буй, який своєю чергою буде синхронізований з коливаннями хвиль "вниз-вгору". Це забезпечить те, що пристрій буде збирати максимальну кількість енергії.

Два турбінних пропелери обертають в різні сторони під час проходження води через них. Це забезпечить вдвічі більше енергії, ніж в інших хвильових електростанцій.

Пропелери з'єднані з генератором завдяки спеціальній системі. Сам генератор буде розташований в буї над ватерлінією. Таким чином він буде захищений від агресивного середовища у воді.

Прототип був успішно протестований в лабораторних умовах. Тепер на нього чекають випробовування у більш жорсткому середовищі.