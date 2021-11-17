Подорожувати крізь кротовини можливо: нова гіпотеза підтверджує це

Кротовини або портали між двома чорними дірками можуть виявитися стабільними. Нові розрахунки фізика з Франції суперечать зробленим раніше висновкам про те, що ці гіпотетичні структури – а їх існування ще не доведено – зникнуть надто швидко, щоб їх можна було використовувати для космічних подорожей на швидкостях швидше за швидкість світла.

Попри те, що закони загальної теорії відносності (ЗТВ) незмінні, вона залишає багато свободи в математичному описі фізичних координат або метрик. Наприклад, шлях до точки у просторі можна задати у вигляді точки на карті, описати дорогу словами або намалювати маршрут на серветці. Вибір метрики може, зрештою, мати вирішальне значення.

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Що ми знаємо про кротовини

Коли мова заходить про кротовини існує кілька потенційних метрик. Найпопулярніша – це метрика Шварцшильда, яка й описала можливість з'єднання двох областей через чорні дірки та простір між ними, названий мостом Ейнштейна-Розена. Однак метрика Шварцшильда перестає працювати на певній дистанції від чорної дірки – ця відстань відома як радіус Шварцшильда чи обрій подій.

Існує й інша – метрика Еддінгтона-Фінкельштейна – яка описує, що відбувається з часткою, коли та досягає обрії подій: вона проходить крізь нього і потрапляє в чорну дірку, щоб ніколи не повернутися.

Найпростіший спосіб сконструювати кротовину – "продовжити" чорну дірку настільки, що вона стане білою діркою. Білі дірки, на противагу чорним, нічого не впускають у себе. Якщо з'єднати сингулярності чорної та білої діри тунелем, виникне прохід у просторі-часі.

Припустимо, кротовини існують. Що ж станеться, якщо щось спробує пройти крізь тунель? ЗТВ відповідає:

Однак фізик Паскаль Куарон узяв замість метрики Шварцшильда метрику Еддінгтона-Фінкельштейна. І виявив, що в такому разі простіше простежити шлях частинки крізь кротовину. Вона може перетнути обрій подій і вийти з іншого боку, і все це за скінчений час.

Що це означає

Це не означає, що міст Ейнштейна-Розена виявився стабільним. ЗТВ розповідає нам лише про поведінку гравітації, але не про інші взаємодії. Закони термодинаміки стверджують, що кротовини нестабільні. А якщо фізики спробують створити поєднання чорної та білої дірки у реальному Всесвіті за допомогою справжніх матеріалів, розрахунки стверджують, що щільність енергії розірве все на частини.

І все-таки результати, отримані Куароном, цікаві, оскільки вказують на те, що кротовини не настільки неприступні, як здавалося раніше, і через тунель все ж може бути безпечний прохід, що узгоджується із загальною теорією відносності.