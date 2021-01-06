У грудні Twitter почав тестувати голосові чати Spaces. Тепер же стало відомо про покупку додатка для подкастів під назвою Breaker, який доступний користувачам пристроїв на Android і iOS.

Додаток Breaker перестане працювати 15 січня. Авторам, які використовували його для розміщення своїх подкастів, рекомендують перенести контент на іншу платформу. Закриття програми дозволить розробникам зосередитися на подальшій співпраці з Twitter. Повідомлення про це було опубліковано на офіційній сторінці розробників Breaker.

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Що відбувається

Сьогодні ми раді повідомити, що команда Breaker приєдналася до Twitter,

– написав керівник Breaker Ерік Берлін.

Він також зазначив, що розробники програми для подкастів "щиро захоплені тим, як Twitter допомагає спілкуватися людям по всьому світу".

Представник Twitter зазначив, що покупка допоможе соціальній мережі зробити кращим процес спілкування користувачів платформи. Фахівці Breaker допоможуть з подальшим розвитком голосових чатів Spaces, щоб в майбутньому вони стали більш популярними.



Додаток Breaker переходить під крило Twitter / Фото engadget

Поки що немає інформації про те, яку технологію розробляють в Breaker. Джерело припускає, що мова може йти про функцію експорту голосових чатів у вигляді аудіофайлів для їх подальшого прослуховування.

Результати спільної діяльності Twitter і Breaker зможуть в майбутньому оцінити всі користувачі соціальної мережі.