З усіх найближчих планет Сатурн найбільш відомий своїми видатними кільцями. Але космічний телескоп NASA Джеймс Вебб нагадав астрономам, що Нептун теж має свої блискучі кільця.

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Нове фото Нептуна

На новому зображенні телескопа Нептун, який часто виглядає як гігантська блакитна куля на непрозорому тлі порожнього простору, виглядає як затемнена сфера з тонкими обручами пилу та розсипом супутників. Як і всі фотографії Вебба в інфрачервоному світлі (тип світла, невидимий для наших очей), вона оточена ніколи раніше не баченими галактиками на відстані мільярдів світлових років.

Астрономи кажуть, що нове фото є найчіткішим знімком крижаної планети-гіганта, зробленим за останні 30 років. На знімку можна побачити примарні кільця Нептуна, деякі з яких не були доступні для спостереження відтоді, як Вояджер-2 помітив їх, пролітаючи повз у 1989 році. Знімки також вперше показують смугу хмар навколо відомого вихору на південному полюсі планети.



Нептун / Фото NASA



Нептун та його сусіди / Фото NASA

Такі яскраві зображення Нептуна демонструють здатність телескопа вартістю 10 мільярдів доларів збирати надзвичайні дані не лише про далекий Всесвіт, що є його основним призначенням, але й про небесні об'єкти, що перебувають ближче до нас. Вчені вважають, що "Вебб" відкриє золотий вік у нашому розумінні космосу.

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Нагадаємо, що напередодні апарат зробив вражаючі фото Марса, в інфрачервоному діапазоні, які дозволили припідняти завісу таємничості атмосфери планети.

Нептун – найвіддаленіша планета Сонячної системи. Планеті потрібно близько 165 років, щоб зробити повний оберт навколо Сонця. Якби Земля була розміром з п'ять копійок, крижаний гігант був би завбільшки з баскетбольний м'яч.