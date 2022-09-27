Апарат Perseverance вперше побачив сонячне гало на Марсі: неймовірні фото

Марсохід Perseverance уперше зафіксував сонячне гало на Червоній планеті. Це взагалі перший випадок реєстрації цього явища поза Землею. На думку вчених, його створюють шестикутні кристали водяного льоду мікрометрових розмірів в атмосфері Червоної планети.

Група планетологів на чолі з Марком Леммоном з Інституту космічних наук у Боулдері повідомила про перший випадок реєстрації сонячного гало на Марсі, який відбувся вранці 15 грудня 2021 року. Спостереження вели протягом 3,3 години за допомогою камер марсохода Perseverance, який працює в кратері Єзеро поблизу екватора планети.

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Як гало могло утворитися на Марсі

Гало на Марсі має вигляд кола в межах 22 градусів від Сонця, воно спостерігалося в холодну і хмарну погоду. За оцінками вчених, його могли створити кристали крижаного льоду у вигляді шестикутних призм (або стовпчиків), розмірами до більш ніж 11 мікрометрів у довжину і в діаметрі. Кристали спочатку перебували на висотах 40-50 кілометрів і за час спостережень могли опуститися до висот у 3-12 кілометрів.

Гало на Марсі зафіксоване апаратом Perseverance / Фото NASA

Дослідники дійшли висновку, що хмари, які утворюють гало на Марсі, досить рідкісні через необхідний високий рівень перенасичення водою, але можуть бути поширені в північних субтропічних регіонах планети в середині літа.

Гало на Землі

Явище атмосферного гало добре відоме жителям Землі – воно виникає навколо яскравих джерел світла, як-от Сонце чи Місяць, через розсіювання і заломлення світла на крижаних кристалах у земній тропосфері. Земне гало може набувати найрізноманітніших форм – кільця, дуги або плями.

У випадку з Марсом дані моделювань показують, що частинки крижаних хмар Червоної планети можуть являти собою складні багатогранники мікрометрових розмірів, що нагадує земні пір'ясті хмари і може створювати умови для формування гало для спостерігача на поверхні Марса. Однак раніше подібне явище ніколи не реєструвалося в атмосфері Червоної планети, попри спостереження ровера Curiosity і станції Phoenix.

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Що Perseverance робить на Марсі