Як зазначив у твітері астроном Тім Лістер з обсерваторії Лас-Кумбрес, прискорені кадри зіткнення, зняті телескопом у Південній Африці, показали точний момент, коли корабель NASA DART вдарив астероїд, здійнявши велику хвилю уламків.

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Лістер був не єдиним професійним спостерігачем, який опублікував відео зіткнення зняте з Землі. Спільний проєкт NASA та Гавайського університету Asteroid Terrestrial-impact Earth-impact Last Alert System (ATLAS) також поділився знімками моменту, коли DART вдарився об Двморфос.

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Людство здатне захистити себе

Хоча ні Діморфос, ні його парний астероїд Дідімос, не становили загрози для Землі, це історичне випробування можливостей DART стало важливим першим кроком на шляху до того, щоб зрозуміти, чи зможе корабель NASA розміром з автомобіль допомогти запобігти зіткненню з іншими астероїдами, які можуть спричинити значні руйнування, якщо впадуть на Землю.

Судячи з того, наскільки видовищним виявилося зіткнення – і як щедро вчені NASA говорили про нього, називаючи його "прекрасним для спостереження" – видається ймовірним, що DART досяг своєї мети, хоча ми все ще чекаємо на дані, що показують, як зіткнення вплинуло на траєкторію пари.