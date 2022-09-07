Порт є роботою програміста Томаша Визмазала, і ви можете побачити гру в дії на відео нижче. Визмазал використав програмний рендер Quake і комбінацію гіроскопічного і сенсорного управління. Йому навіть вдалося змусити годинник відтворювати звук.

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Хоча це не найпростіша гра, враховуючи розмір та обмеження елементів керування на Apple Watch, все ж таки це вражаюче досягнення – бачити Quake на смарт-годиннику. І що робить його ще більш вражаючим, так це той факт, що гра працює з плавною частотою 60 кадрів в секунду.

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На жаль, Quake для Apple Watch не буде доступна в App Store через ліцензійні обмеження на ігрові ресурси. Однак ви можете створити його самостійно, якщо у вас є доступ до Mac і Xcode. Визмазал пояснює, як це зробити, у своєму GitHub-репозиторії для проєкту.

Нагадаємо, що інший культовий шутер та безумовний лідер портування на усі можливі електронні девайси – Doom – нещодавно запустили на комп'ютері трактора John Deere.