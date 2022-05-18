Як повідомляє 24 канал, двоступенева ракета Falcon 9 з 53 космічними супутниками Starlink має стартувати з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді в середу о 6:20 за східним поясним часом (10:20 за Гринвічем та о 13:20 за Києвом).

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Перший ступінь ракети приземлиться на безпілотну платформу SpaceX під назвою "A Shortfall of Gravitas" в Атлантичному океані приблизно через дев'ять хвилин після старту, якщо все піде за планом.

Трансляція повинна розпочатися приблизно за 10 хвилин до старту до старту. Вона закінчиться незадовго після приземлення першого ступеня. Таким чином, пряма трансляція, швидше за все, не включатиме розгортання супутників Starlink, яке, як очікується, відбудеться приблизно через годину після запуску.

Трансляція запуску Falcon 9: дивіться відео

Ця місія стане вже п'ятою для конкретного першого ступеня Falcon 9. Таке повторне використання є пріоритетом для SpaceX та її засновника і генерального директора Ілона Маска. Нагадаємо, що Маск розглядає швидкі та повторювані польоти як ключовий прорив, необхідний для того, щоб просунути амбітні дослідницькі цілі, такі як заселення Марса, економічно здійсненними.

Цікавий факт! Згідно з сайтом компанії, на сьогодні SpaceX приземлила перші щаблі Falcon 9 вже 113 разів під час орбітальних місій і 92 рази повторно запускала їх.

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Коротко про Starlink

Starlink – це масштабне угруповання супутників SpaceX, яке нині складається з більш ніж 2300 супутників. Останнім часом це число швидко зростає. SpaceX вже запустила 20 місій у 2022 році, і 13 із них були присвячені польотам Starlink.

Загальна кількість супутників Starlink може стати справді величезною у недалекому майбутньому; версія угруповання наступного покоління може зрештою складатися з 30 000 супутників.