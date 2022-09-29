Сезон ураганів в Атлантиці 2022 року розпочався із невеликим запізненням, але вже приносить неприємні сюрпризи. Після урагану "Фіона", який всередині вересня спричинив повені і широкомасштабні відключення електроенергії в деяких частинах Карибського басейну і Канади, ураган "Ян" став головною загрозою для узбережжя Флориди.

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Зараз "Ян" перетворився на надзвичайно небезпечний шторм четвертої категорії зі швидкістю вітру 250 км/год.

Катастрофічні штормові припливи і руйнівні хвилі від урагану "Ян" очікуються вздовж південно-західного узбережжя Флориди від Енглвуда до Боніта-Біч, включаючи гавань Шарлотта-Харбор. Жителі повинні терміново виконувати накази про евакуацію від місцевих чиновників,

– повідомив Національний центр ураганів Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

За словами синоптиків, ураган є справжнім кошмаром, оскільки він рухається повільно, приносячи проливні дощі і руйнівний вітер. За даними Національного центру ураганів, після того, як "Ян" досягне південно-західного узбережжя Флориди, він спричинить підйом води на 5 метрів вище звичайного рівня припливу вздовж південно-західного узбережжя.

NOAA прогнозує, що шторм принесе "катастрофічний збиток від вітру вздовж південно-західного узбережжя Флориди". Екстремальні опади очікуються на всьому півострові Флорида.



Ураган "Ян" з космосу / NASA

Як ураган "Ян" вплинув на космічні запуски

Шторм змусив NASA відкласти кілька гучних запусків, включаючи випробувальний політ нової місячної ракети Space Launch System (SLS) і запуск екіпажу SpaceX на Міжнародну космічну станцію.

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Запуск екіпажу Crew-5 до орбітального форпосту тепер очікується не раніше 4 жовтня, в той час, як агентство все ще обмірковує нову дату знакового польоту SLS, який є важливим кроком у планах NASA щодо повернення людей на Місяць в рамках програми Artemis.

NASA відстежує ураган "Ян" з Міжнародної космічної станції. Космічне агентство проводитиме пряму трансляцію урагану з орбітальної лабораторії.