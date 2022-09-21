В Австралії випробували фотолюмінесцентну дорожню розмітку

Фотолюмінесцентна розмітка є частиною нещодавно завершеного "тестового запуску" Tarmac Linemarking, дорожньо-будівельної компанії, що базується у штаті Вікторія, Австралія. Компанія отримала державне фінансування для експериментів з новими методами обробки доріг. Цей тест, зокрема, охоплював кілометрову ділянку шосе на південному сході штату Вікторія.

Зображення розмітки, що світиться в темряві, швидко стали вірусними зібравши майже 100 000 поширень на Facebook. Ефект вражає, адже розмітка перетворює звичайну сільську дорогу вночі на щось на кшталт автобану прямо з фільму Tron.

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Обробка дороги покращує видимість самої розмітки, розташованих поруч знаків, а також чітко ілюструє майбутні перехрестя та повороти для водіїв.



Фотолюмінесцентна розмітка / Фото Tarmac Linemarking

Як це працює

Як і у випадку з фотолюмінесцентним покриттям – розмітка поглинає енергію світла протягом дня і випромінює її вночі демонструючи ефект світіння.



Покриття розмітки фотолюмінесцентною фарбою / Фото Tarmac Linemarking

За словами представника компанії, світло повинно протриматися "більшу частину ночі" після сонячного дня, а от щодо якості роботи покриття у хмарну погоду, відповіді представника компанії були надто розпливчатими. Але, принаймні, розмітка повинна світитися у сутінках, коли такі небезпечні тварини, як олені, виходять з укриттів і снують дорогами – для австралійських водіїв це справжня проблема.



Вночі розмітку видно дуже добре / Фото Tarmac Linemarking

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Розмітка, яка світиться у темряві, дійсно більш ефективна і практична, ніж дорожні світловідбивачі, які вже встановлені на незліченній кількості вулиць і автомагістралей? В будь-якому випадку це можу бути ще одним додатковим заходом для підвищення безпеки на дорогах.

Крім того, такі фотолюмінесцентні смуги можна використовувати на деяких особливо небезпечних ділянках доріг у нічний час доби. А ще краще – на пішохідних або велосипедних доріжках, оскільки ні пішоходи, ні велосипедисти часто не мають власного потужного джерела світла.