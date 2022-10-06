Місяць міг сформуватися за годину після удару Землі з іншою планетою: ось як це виглядало

Гігантський удар міг відірвати шматок матеріалу від Землі та вивести його на орбіту утворивши Місяць. Це один з варіантів утворення супутника нашої планети, який розглядають вчені. Раніше вважалося, що Місяць формувався впродовж тривалого періоду з уламків нашої планети, але тепер вчені думають, що він міг сформуватися впродовж години.

Детальна комп'ютерна симуляція, створена Інститутом обчислювальної космології Даремського університету, виявила цю альтернативну історію походження супутника Землі. Цей новий, влучно названий "сценарій безпосереднього супутника" означає, що протомісяць був менш розплавленим під час свого формування і припускає, що більша частина Місяця утворилася одразу після гігантського удару об Землю.

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Ця теорія швидкого формування також припускає інший внутрішній склад Місяця, що може пояснити деякі цікаві характеристики, схожі на земні, які спостерігаються у місячних зразках.

Як міг утворитися Місяць

Вважається, що Місяць утворився близько 4,5 мільярдів років тому, коли в Землю врізався об'єкт з космосу приблизно розміром з Марс, який вчені назвали "Тея". Раніше існувала теорія, що цей удар викинув поле уламків, з яких поступово сформувався Місяць. Наслідком цього було б те, що Місяць в основному був створений матеріалом, наданим Теєю, а не матеріалом із Землі. Ця ідея була переглянута, коли було виявлено, що місячні породи мають склад, дуже схожий на мантію Землі.

Результати з високою роздільною здатністю, отримані за допомогою вражаючої обчислювальної потужності служби DiRAC Memory Intensive під назвою COSMA, розташованої в Даремському університеті в Англії, показали, що зовнішній шар Місяця багатий матеріалом, що походить із Землі.

Цей шлях формування може допомогти пояснити схожість ізотопного складу місячних порід, повернутих астронавтами "Аполлона", з мантією Землі. Це також може мати помітні наслідки для товщини місячної кори, що дозволить нам більш точно визначити тип зіткнення, яке відбулося,

– сказав співавтор дослідження, фізик Даремського університету Вінсент Еке у своїй заяві.

Моделювання команди враховувало сотні різних сценаріїв зіткнення, які змінювали кут і швидкість зіткнення Теї на додаток до зміни мас і обертання двох тіл, що зіткнулися. Це також показало, що великий природний супутник, такий як Місяць, який ще формується, може вижити на близькій орбіті навколо Землі.

Раніше вважалося, що велике тіло, яке швидко формується поблизу Землі, буде розірване на частини приливними силами, що виникають внаслідок гравітаційного впливу нашої планети, що сприятиме повільному процесу створення Місяця.

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Як міг утворитися Місяць: дивіться відео

Ці нові симуляції показують, що таке тіло може не тільки витримати приливні сили, але й фактично може бути виштовхнуте на вищу орбіту, позбавляючи його від загрози майбутнього руйнування такими силами.