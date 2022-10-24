Саудівська Аравія розпочала будівництво 170-кілометрового хмарочоса міста NEOM: відео з дрона

Нові кадри з безпілотника показують, що Саудівська Аравія почала розкопки для свого гігантського, 170-кілометрового хмарочоса. Це проєкт дивовижного і дуже суперечливого мегаполісу посеред пустелі, яке вже нарекли містом майбутнього.

Інженери розпочали будівництво проєкту під назвою NEOM, який планується побудувати на 168-кілометровій прямій лінії – звідси і його прізвисько "Лінія". Проєкт, згідно із заявами королівства на момент оголошення, буде без повністю вільним від автомобілів і матиме нульові викиди в атмосферу.

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Кадри, оприлюднені аерофотографічною компанією Ot Sky, демонструють початок робіт у мегаполісі "Лінія", який будується в рамках розвитку NEOM в Саудівській Аравії.

Будівництво "Лінії": дивіться відео

Будівництво NEOM почалося не без проблем

На кадрах з безпілотника, якими поділилося архітектурне видання Dezeen, видно величезний будівельний майданчик, де десятки екскаваторів риють глибоку і довгу траншею просто епічних масштабів.

Але за лаштунками відбуваються набагато більш похмурі речі, які вказують на те, що проєкт вже знаходиться на важкому старті.

Смертна кара за відмову

Наприклад, члени племені Хувейтат, які відмовилися покинути свої домівки, щоб звільнити місце для забудови, були засуджені державою до смертної кари, як повідомила правозахисна організація Alqst на початку цього місяця.

Уряд Саудівської Аравії підтвердив раніше у жовтні, що три члени племені були засуджені до страти в національному суді країни по боротьбі з тероризмом за відмову покинути свої будинки, коли забудовники прийшли, щоб захопити їх землю для мегаполісу.

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Втілення антиутопічного майбутнього

Хоча подібні речі далеко не нові для Саудівської Аравії, особливо дисонує той факт, що країна допускає порушення прав людини на такому рівні, одночасно плануючи те, що журнал Vice називає "утопічною фантазією".

Окрім кричущих проблем з правами людини, сам проєкт є, м'яко кажучи, вкрай дивним. Попри надмірну амбітність, концепція видається дивною ще й з точки зору логістики: запланована висота вища за Емпайр-Стейт-Білдінг, але ширина менша ніж 213 метрів.