Варто одразу зазначити, що це не просто автоматична рушниця, яка заряджається ножами і прямо їх вистрілює. Гармата фактично кидає ніж, закручуючи його, як професіонал. Механізм здатен влучати 10 разів поспіль точно у ціль, куди наводить лазер.

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Гармата від Quint Builds робить ретельний розрахунок того, як обертати ніж потрібну кількість разів, щоб він потрапив точно у ціль знову і знову. Для наведення використовується саморобна лазерна система, щоб виміряти відстань і відповідно налаштувати траєкторію ножа.

Як працює механізм гармати

Механізм викидає ножі з інтегрованого пружинного магазину на електромагніті, прикріпленому до каретки, яка рухається вперед уздовж колії зі швидкістю 10 метрів на секунду завдяки парі моторизованих ременів, які, своєю чергою, живляться від пара акумуляторів для ховерборду на 36 В.

Коли каретка досягає середини шляху, електромагніт запрограмований на відпускання ножа спрацьовує, дозволяючи вразити ціль на відстані до 4,5 метра.

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