Вражаючий таймлепс нічного неба тривалістю в 12 років демонструє зміни видимого всесвіту

NASA напередодні оприлюднило 12-річний таймлепс усього неба. Він демонструє еволюцію захоплюючих космічних об'єктів, таких як коричневі карлики і навіть чорні діри.

Для здійснення цього непростого завдання NASA використало дані, зібрані космічним апаратом Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Його основним призначенням, як випливає з назви, є моніторинг навколоземних об'єктів, таких як астероїди та комети.

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Кожні пів року космічний апарат завершує свій шлях на півдорозі навколо Сонця, щоразу роблячи безліч знімків для карти "усього видимого неба". І тепер NASA об'єднало 18 таких карт, щоб сформувати остаточну, всеохоплюючу карту неба, яка охоплює понад десять років.

Якщо ви вийдете на вулицю і подивитеся на нічне небо, може здатися, що нічого не змінюється, але це не так. Зірки спалахують і вибухають, астероїди проносяться повз. Чорні діри розривають зірки на частини. Всесвіт – це дійсно зайняте, активне місце,

– сказала Емі Майнцер, головний дослідник NEOWISE, в прес-релізі.

Проте більшість цих подій залишаються непоміченими неозброєним оком. Тому NEOWISE захопив інфрачервоне світло, яке випромінюють ці космічні тіла, переобладнавши інфрачервоні датчики на борту свого попередника, WISE.

Захоплюючий таймлепс

Результати не тільки дивовижні для нас, це також безцінний ресурс для астрономів, особливо в області астрономії часової області, маючи на увазі вивчення того, як астрономічні об'єкти змінюються з плином часу.

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NEOWISE і його попередник вже довели свою незамінність в останніх дослідженнях Всесвіту. У 2012 році, наприклад, він виявив мільйони надмасивних чорних дір у далеких галактиках.

А в 2020 році NEOWISE також використовувався для дослідження коричневих карликів, які по суті є низькорослими зірками, що так і не набрали достатньої маси для ядерного синтезу.