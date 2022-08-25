Зараз космічна станція Tiangong (Тяньгун) складається з двох модулів. Роботизована рука довжиною 10 метрів, яка була запущена разом з основним модулем Tianhe у квітні 2021 року, має камеру, яка дозволяє їй сканувати та досліджувати зовнішню частину станції. Це включає і новий модуль Wentian, який приєднався до Tianhe на орбіті в липні 2022 року.

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Що видно на відео

Нове відео, опубліковане цього тижня китайським агентством космічних польотів, демонструє різні види великих сонячних батарей, які забезпечують енергією "Тяньгун". На відео можна розпізнати сферичні гіроскопи, які контролюють положення та орієнтацію станції під час її обертання навколо Землі.

Моря та хмари можна побачити на Землі приблизно на 380 кілометрів нижче від станції. Також видно космічний корабель "Шеньчжоу 14", який доставив на орбіту команду "Тяньгун".

Краєвиди станції "Тяньгун": дивіться відео

Інспекційна робота забезпечила оновлення статусу станції та показала кілька вражаючих краєвидів. Але це також підтвердило, що новий модуль Wentian готовий до переміщення від переднього порту стикувального вузла космічної станції до бічного порту, куди Wentian буде постійно пристикований.

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Wentian буде переміщено до призначеного для нього стикувального порту перед запуском третього й останнього модуля Mengtian, який заплановано на жовтень.

Разом Tianhe, Wentian і Mengtian завершать T-подібну космічну станцію Tiangong, яку Китай планує експлуатувати щонайменше 10 років.