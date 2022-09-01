Галактика M74, що розташована приблизно на відстані 32 мільйони світлових років від Землі у сузір’ї Риб, відома своєю чітко окресленою спіраллю з помітними рукавами, які виходять із центру. Спільні спостереження двох великих космічних телескопів дають повне уявлення про галактику.

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Різниця між телескопами Hubble та James Webb

У той час як 32-річний космічний телескоп Hubble "бачить" Всесвіт переважно у видимому спектрі світла, показуючи розподіл зірок у галактиці, James Webb зосереджується на інфрачервоному спектрі, помічаючи газ і пил, що випромінюють тепло, які накопичуються в спіральних рукавах галактики.

Відтак спільні спостереження дають змогу вченим створити повну картину космічного об'єкта та роздивитися усі деталі в різних спектрах.

Вражаючі краєвиди "Фантомної галактики": дивіться відео

Цікаві деталі "Фантомної галактики"

Результати спільної роботи обох телескопів чудово видно на відео. Можна розгледіти різноманітні деталі та частини галактики, як регіони, в яких утворюються зорі (червонуваті бульбашки, розкидані по спіральних рукавах). Ці так звані області H II являють собою хмари газоподібного водню, які світяться в ультрафіолетовому світлі разом з гарячими молодими зірками всередині.

Спостереження з телескопа James Webb показує щільне скупчення зірок у центрі цієї галактики, яке видно блакитними кольорами. Вони проводилися за допомогою приладу середнього інфрачервоного випромінювання (MIRI) телескопа в рамках кампанії, що складається з 19 галактик, які утворюють зірки, у цьому регіоні Всесвіту.

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За даними Європейського космічного агентства (ESA), яке опублікувало відео, проєкт є частиною міжнародної співпраці під назвою PHANGS разом зі спостереженнями з телескопа Hubble та деяких наземних телескопів.

Додавання кришталево чистих спостережень James Webb на більших довжинах хвиль дозволить астрономам точно визначити області зореутворення в галактиках, точно виміряти масу та вік зоряних скупчень і отримати уявлення про природу дрібних частинок пилу, що дрейфують у міжзоряному просторі,

– повідомило ESA.

ESA є партнером NASA у проекті космічного телескопа James Webb вартістю 10 мільярдів доларів разом із Канадським космічним агентством.