Зображення абсолютно захоплюють дух і вкотре демонструють, що зблизька Сонце виглядає зовсім не так, як ми можемо собі уявити гігантську палаючу газову кулю. Цього разу хромосфера Сонця – середній шар його атмосфери – показує м'якшу, майже тендітну сторону нашої рідної зірки. За словами одного зі спостерігачів, вона виглядає майже як ворсистий килим.

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Фото поверхні Сонця / Телескоп Інуе

Полум'яні язики

У хромосфері лінії палаючої плазми, відомі як "спікули", виглядають як золоті пасма волосся, або навіть щось близьке до гладкого, кристалізованого меду. Спікули – це тонкі, схожі на щетину сплески плазми, які покривають усю поверхню Сонця, які схожі сусуватарі з мультфільму "Мій сусід Тоторо".

Спікули вивергаються з поверхні Сонця зі швидкістю майже 100 кілометрів на секунду і можуть поширюватися на відстань близько 9700 кілометрів. Ці утворення існують не лише для того, щоб "плюватися" гарячим вогнем – вчені вважають, що спікули допомагають зірці підтримувати, балансувати і передавати енергію через її численні регіони.

Наші нові результати доводять, що спікули утворюються через скасування потоку в нижніх шарах атмосфери, і вони також забезпечують хорошу кількість енергії для нагрівання верхніх шарів атмосфери Сонця,

– сказав астрофізик Діпанкар Банерджі, співавтор дослідження спікул, опублікованого в журналі Science ще в 2019 році,

До речі, телескоп Іноуе побудований на вулкані Мауї на Гаваях. Свою роботу він розпочав у 2021 році, а результати дуже здивували вчених. Тоді навіть заявили, що цей інструмент відкриває "нову еру сонячної фізики" для людства.