Як повідомляє 24 канал, Asus оголосила про старт продажів незвичного Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Для створення футуристичного ґаджета навіть було розроблено унікальні в галузі рішення разом з командою Intel.

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Ентузіасти ноутбуків давно чекали, коли форм-фактор майбутнього з’явиться на полицях магазинів, адже технологія гнучких екранів вже чимало часу на ринку. Є смартфони, монітори і навіть величезні телевізори.

Більшість найцікавіших ноутбуків 2021-22 років мули лише оновлення дизайну і 17-дюймовий гнучкий Zenbook 17 Fold OLED є одним із небагатьох пристроїв, який здатен здивувати не лише формфактором, але й своєю ціною.

Ціна ноутбука майбутнього

На світовому ринку Zenbook 17 Fold OLED буде доступним в четвертому кварталі цього року за не менш фантастичною ціною в шалені 3499 доларів.

Фото Zenbook 17 Fold OLED

Фото: Asus

Цікаві особливості ноутбука

За ці гроші ви отримуєте OLED-дисплей двох розмірів в одному ноутбуку: великий 17,3-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2,5К та співвідношенням сторін 4:3 складається посередині, який перетворюється на два 12,5-дюймових дисплеї з роздільною здатністю Full HD (1920 1280) і співвідношенням сторін 3:2, між якими відсутня рамка.

У повністю складеному стані ноутбук стає надзвичайно компактний і портативний – його розмір стає меншим за аркуш паперу.

Користувачу доступні декілька режимів використання пристрою:

ПК,

ноутбук з Bluetooth-клавіатурою,

ноутбук із віртуальною клавіатурою,

планшет,

книга,

режим розширення.

Кожен екран можна розділити на кілька вікон і упорядкувати вміст за допомогою функції інтелектуального керування вікнами програмної оболонки ASUS ScreenXpert 3 та функції Mode Switcher. Попри універсальність і велику діагональ екрана, пристрій важить усього 1,5 кг без клавіатури та 1,8 кг із нею.

Гнучкий OLED-дисплей має час відгуку 0,2 мс, частоту оновлення 60 Гц і доповнюється потужною аудіосистемою Dolby Atmos із чотирма динаміками, сертифікованою Harman Kardon. Є сертифікація Dolby Vision та PANTONE Validated (дизайнери зрадіють).

У Zenbook 17 Fold OLED реалізовано кілька інтелектуальних функцій на основі алгоритмів штучного інтелекту:

виявлення присутності користувача за допомогою HD-камери з ІЧ-сенсором, вбудований датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості екрана та колірної температури;

а також 5-мегапіксельна вебкамера, що використовує штучний інтелект у технології ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) для отримання чіткого відео.

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Характеристики та переваги Zenbook 17 Fold OLED

Висока продуктивність забезпечується новітнім процесором Intel Core i7-1250U 12-го покоління, графічним ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам’яті та швидкісним твердотільним накопичувачем PCIe на 1 ТБ.

Для підключення периферійних пристроїв пропонуються два зручних порти USB-C Thunderbolt 4, які підтримують швидке заряджання акумулятора ємністю 75 Вт·год і підключення зовнішніх дисплеїв.

Нова клавіатура з тачпадом ASUS ErgoSense забезпечує комфортний набір тексту завдяки кроку клавіш у 19,05 мм і глибину ходу у 1,4 мм.

Технічні характеристики Zenbook 17 Fold OLED