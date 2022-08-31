Як повідомляє 24 канал, Asus оголосила про старт продажів незвичного Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Для створення футуристичного ґаджета навіть було розроблено унікальні в галузі рішення разом з командою Intel.
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Ентузіасти ноутбуків давно чекали, коли форм-фактор майбутнього з’явиться на полицях магазинів, адже технологія гнучких екранів вже чимало часу на ринку. Є смартфони, монітори і навіть величезні телевізори.
Більшість найцікавіших ноутбуків 2021-22 років мули лише оновлення дизайну і 17-дюймовий гнучкий Zenbook 17 Fold OLED є одним із небагатьох пристроїв, який здатен здивувати не лише формфактором, але й своєю ціною.
Ціна ноутбука майбутнього
На світовому ринку Zenbook 17 Fold OLED буде доступним в четвертому кварталі цього року за не менш фантастичною ціною в шалені 3499 доларів.
Фото Zenbook 17 Fold OLED
Фото: Asus
Цікаві особливості ноутбука
За ці гроші ви отримуєте OLED-дисплей двох розмірів в одному ноутбуку: великий 17,3-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2,5К та співвідношенням сторін 4:3 складається посередині, який перетворюється на два 12,5-дюймових дисплеї з роздільною здатністю Full HD (1920 1280) і співвідношенням сторін 3:2, між якими відсутня рамка.
У повністю складеному стані ноутбук стає надзвичайно компактний і портативний – його розмір стає меншим за аркуш паперу.
Користувачу доступні декілька режимів використання пристрою:
- ПК,
- ноутбук з Bluetooth-клавіатурою,
- ноутбук із віртуальною клавіатурою,
- планшет,
- книга,
- режим розширення.
Кожен екран можна розділити на кілька вікон і упорядкувати вміст за допомогою функції інтелектуального керування вікнами програмної оболонки ASUS ScreenXpert 3 та функції Mode Switcher. Попри універсальність і велику діагональ екрана, пристрій важить усього 1,5 кг без клавіатури та 1,8 кг із нею.
Гнучкий OLED-дисплей має час відгуку 0,2 мс, частоту оновлення 60 Гц і доповнюється потужною аудіосистемою Dolby Atmos із чотирма динаміками, сертифікованою Harman Kardon. Є сертифікація Dolby Vision та PANTONE Validated (дизайнери зрадіють).
У Zenbook 17 Fold OLED реалізовано кілька інтелектуальних функцій на основі алгоритмів штучного інтелекту:
- виявлення присутності користувача за допомогою HD-камери з ІЧ-сенсором, вбудований датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості екрана та колірної температури;
- а також 5-мегапіксельна вебкамера, що використовує штучний інтелект у технології ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) для отримання чіткого відео.
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Характеристики та переваги Zenbook 17 Fold OLED
Висока продуктивність забезпечується новітнім процесором Intel Core i7-1250U 12-го покоління, графічним ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам’яті та швидкісним твердотільним накопичувачем PCIe на 1 ТБ.
Для підключення периферійних пристроїв пропонуються два зручних порти USB-C Thunderbolt 4, які підтримують швидке заряджання акумулятора ємністю 75 Вт·год і підключення зовнішніх дисплеїв.
Нова клавіатура з тачпадом ASUS ErgoSense забезпечує комфортний набір тексту завдяки кроку клавіш у 19,05 мм і глибину ходу у 1,4 мм.
Технічні характеристики Zenbook 17 Fold OLED
|
Процесор
|
Intel Core i7-1250U, 12 покоління
|
Дисплей
|
У розкладеному стані: гнучкий 17,3" OLED-дисплей 2,5K (2560 x 1920), співвідношення сторін 4:3, 350 кд/м2, сенсорний
У складеному стані: 2 дисплеї 12,5" (1920 x 1280), співвідношення сторін 3:2
|
Операційна система
|
Windows 11 Pro / Home
|
Графіка
|
Intel Iris Xe
|
Оперативна пам’ять
|
16 ГБ яті LPDDR5 на платі
|
Накопичувач
|
SSD 1 ТБ (M.2, NVMe, PCIe 4.0)
|
Інтерфейси
|
Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
|
Камера
|
5-мегапіксельна ШІ-камера з технологією ASUS 3D Noise Reduction
HD-камера з ІЧ-сенсором і контролером Intel Visual Sensing
Датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості та колірної температури
|
Порти
|
2 x Thunderbolt 4 / USB-C (до 40 Гбіт/с)
1 x комбінований аудіороз'єм
|
Тачпад
|
Так
|
Звук
|
Аудіосистема з чотирма динаміками, сертифікація Harman Kardon, підтримка Dolby Atmos
Масив мікрофонів і підтримка розпізнавання голосу засобами Cortana та Alexa
|
Акумулятор
|
75 Вт·год
До 9,5 год роботи (режим ноутбука 12,5"); до 8,5 год роботи (режим настільного комп’ютера 17,3")
|
Блок живлення
|
65 Вт, Type-C
Вихід: 20 В пост. струму, 3,25 А, 65 Вт; вхід: 100–240 В змін струму, 50/60 Гц, універсальний
|
Розміри
|
У розкладеному вигляді: 378,5 x 287,6 x 8,7~12,9 мм
У складеному вигляді: 287,6 x 189,3 x 17,4~34,4 мм
Клавіатура ASUS ErgoSense Bluetooth з тачпадом 285 x 182 x 5,5 мм
|
Маса
|
Без клавіатури ASUS ErgoSense Bluetooth: 1,5 кг
З клавіатурою ASUS ErgoSense Bluetooth: 1,8 кг