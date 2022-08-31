Як повідомляє 24 канал, Asus оголосила про старт продажів незвичного Zenbook 17 Fold OLED (UX9702). Для створення футуристичного ґаджета навіть було розроблено унікальні в галузі рішення разом з командою Intel.

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Ентузіасти ноутбуків давно чекали, коли форм-фактор майбутнього з’явиться на полицях магазинів, адже технологія гнучких екранів вже чимало часу на ринку. Є смартфони, монітори і навіть величезні телевізори.

Більшість найцікавіших ноутбуків 2021-22 років мули лише оновлення дизайну і 17-дюймовий гнучкий Zenbook 17 Fold OLED є одним із небагатьох пристроїв, який здатен здивувати не лише формфактором, але й своєю ціною.

Ціна ноутбука майбутнього

На світовому ринку Zenbook 17 Fold OLED буде доступним в четвертому кварталі цього року за не менш фантастичною ціною в шалені 3499 доларів.

Фото Zenbook 17 Fold OLED

Фото: Asus

Цікаві особливості ноутбука

За ці гроші ви отримуєте OLED-дисплей двох розмірів в одному ноутбуку: великий 17,3-дюймовий сенсорний дисплей із роздільною здатністю 2,5К та співвідношенням сторін 4:3 складається посередині, який перетворюється на два 12,5-дюймових дисплеї з роздільною здатністю Full HD (1920 1280) і співвідношенням сторін 3:2, між якими відсутня рамка.

У повністю складеному стані ноутбук стає надзвичайно компактний і портативний – його розмір стає меншим за аркуш паперу.

Користувачу доступні декілька режимів використання пристрою:

  • ПК,
  • ноутбук з Bluetooth-клавіатурою,
  • ноутбук із віртуальною клавіатурою,
  • планшет,
  • книга,
  • режим розширення.

Кожен екран можна розділити на кілька вікон і упорядкувати вміст за допомогою функції інтелектуального керування вікнами програмної оболонки ASUS ScreenXpert 3 та функції Mode Switcher. Попри універсальність і велику діагональ екрана, пристрій важить усього 1,5 кг без клавіатури та 1,8 кг із нею.

Гнучкий OLED-дисплей має час відгуку 0,2 мс, частоту оновлення 60 Гц і доповнюється потужною аудіосистемою Dolby Atmos із чотирма динаміками, сертифікованою Harman Kardon. Є сертифікація Dolby Vision та PANTONE Validated (дизайнери зрадіють).

У Zenbook 17 Fold OLED реалізовано кілька інтелектуальних функцій на основі алгоритмів штучного інтелекту:

  • виявлення присутності користувача за допомогою HD-камери з ІЧ-сенсором, вбудований датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості екрана та колірної температури;
  • а також 5-мегапіксельна вебкамера, що використовує штучний інтелект у технології ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) для отримання чіткого відео.

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Характеристики та переваги Zenbook 17 Fold OLED

Висока продуктивність забезпечується новітнім процесором Intel Core i7-1250U 12-го покоління, графічним ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативної пам’яті та швидкісним твердотільним накопичувачем PCIe на 1 ТБ.

Для підключення периферійних пристроїв пропонуються два зручних порти USB-C Thunderbolt 4, які підтримують швидке заряджання акумулятора ємністю 75 Вт·год і підключення зовнішніх дисплеїв.

Нова клавіатура з тачпадом ASUS ErgoSense забезпечує комфортний набір тексту завдяки кроку клавіш у 19,05 мм і глибину ходу у 1,4 мм.

Технічні характеристики Zenbook 17 Fold OLED

Процесор

Intel Core i7-1250U, 12 покоління

Дисплей

У розкладеному стані: гнучкий 17,3" OLED-дисплей 2,5K (2560 x 1920), співвідношення сторін 4:3, 350 кд/м2, сенсорний

У складеному стані: 2 дисплеї 12,5" (1920 x 1280), співвідношення сторін 3:2

Операційна система

Windows 11 Pro / Home

Графіка

Intel Iris Xe

Оперативна пам’ять

16 ГБ яті LPDDR5 на платі

Накопичувач

SSD 1 ТБ (M.2, NVMe, PCIe 4.0)

Інтерфейси

Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Камера

5-мегапіксельна ШІ-камера з технологією ASUS 3D Noise Reduction

HD-камера з ІЧ-сенсором і контролером Intel Visual Sensing

Датчик кольору для автоматичного регулювання яскравості та колірної температури

Порти

2 x Thunderbolt 4 / USB-C (до 40 Гбіт/с)

1 x комбінований аудіороз'єм

Тачпад

Так

Звук

Аудіосистема з чотирма динаміками, сертифікація Harman Kardon, підтримка Dolby Atmos

Масив мікрофонів і підтримка розпізнавання голосу засобами Cortana та Alexa

Акумулятор

75 Вт·год

До 9,5 год роботи (режим ноутбука 12,5"); до 8,5 год роботи (режим настільного комп’ютера 17,3")

Блок живлення

65 Вт, Type-C

Вихід: 20 В пост. струму, 3,25 А, 65 Вт; вхід: 100–240 В змін струму, 50/60 Гц, універсальний

Розміри

У розкладеному вигляді: 378,5 x 287,6 x 8,7~12,9 мм

У складеному вигляді: 287,6 x 189,3 x 17,4~34,4 мм

Клавіатура ASUS ErgoSense Bluetooth з тачпадом 285 x 182 x 5,5 мм

Маса

Без клавіатури ASUS ErgoSense Bluetooth: 1,5 кг

З клавіатурою ASUS ErgoSense Bluetooth: 1,8 кг