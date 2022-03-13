24 канал прослідкував за скаргами на сайті відомства. За його словами, тільки з 1 по 10 березня було зафіксовано і відбито (принаймні, так стверджує джерело) понад 1100 таких атак. Це перевищує показники за весь лютий.

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Що відомо

Для початку уточнимо, що ж таке DDoS-атака. Такі атаки – не про злам систем, а про їх недоступність. Хакери у цьому випадку не намагаються отримати доступ до даних компанії, а спрямовують на сервери колосальну кількість трафіку, з якою той не може справитись, що призводить до припинення роботи ресурсів.

Наразі неможливо сказати, хто саме відповідальний за атаки, адже в Україні після 24 лютого з'явилося одразу кілька команд ентузіастів, які взялися "покласти" рашистські сайти.

Крім того, велику підтримку ми отримуємо від хакерів Anonymous, на рахунку котрих уже злам Роскомнагляду й злив 360 тисяч файлів, атаки на сайт ФСБ, стримінгові сервіси з подальшою трансляцією бомбардувань українських міст, перехоплення доступу до шпигунських супутників Росії та інше.

Ймовірно, цей результат – заслуга усіх разом.

Отож, однією з головних цілей "зловмисників" є банки: на них було скоєно понад 450 нападів, що у понад 4 рази більше, ніж у лютому. Важливо метою також залишаються ресурси влади. Наприклад, за останні дні на одному з державних порталів було скоєно близько 1700 DDoS-атак.

Кількість атак була в сотні разів більшою, ніж зазвичай, а їх потужність була в 2-3 рази вищою. В цілому DDoS проводиться безперервно: один ресурс може бути атакований протягом 12-14 годин,

– йдеться у звіті.

Як уже зазначалося, в Україні сьогодні є декілька проєктів, спрямованих на DDoS-атаки російських сайтів. Вони спрямовані на пропагандистські медіа, сайти держорганів, великих корпорацій та інших ресурсів, які підтримали війну Росії проти України. Про один з таких проєктів ми розповіли в окремому матеріалі. Ви теж можете приєднатися до атак на ворога.

Ну а ми, звісно, могли б поспівчувати російським компаніям, але не можемо – всі ресурси комп'ютерів спрямовані на DDoS-атаки.