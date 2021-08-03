Продажі новинки стартують наприкінці вересня 2021 року. Книга буде доступна у сірому кольорі за ціною 290 доларів у гривневому еквіваленті. Наразі це 7899 гривень.

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Характеристики PocketBook 970

Збільшений розмір сенсорного екрану рідера дозволяє вмістити значно більше тексту та зображень, ніж раніше. Він підійде не лише для особистого домашнього використання, а й для навчання.

У пристрій додано особливу технологію підсвічування SMARTlight, яка дозволяє налаштовувати не лише яскравість екрана, але і його колірну температуру. Система вміє адаптуватись до будь-якого освітлення, вибираючи теплі чи холодні тони. При виборі автоматичного режиму, налаштування будуть змінюватися в залежності від часу доби.

PocketBook 970 / Фото PocketBook

У цій моделі кнопки керування переміщені з нижньої панелі на праву сторону корпусу. Таке їх розташування при даному розмірі екрану покращує ергономічність і зручність користування.

Крім того, PocketBook 970 отримав G-сенсор, що визначає орієнтацію екрана.

Роздільна здатність становить 825×1200. Діагональ у сантиметрах – 24,64.

Розмір пристою: 236,2×173×7,9 міліметра. Вага – 369 грамів.

236,2×173×7,9 міліметра. Вага – 369 грамів. Кількість кольорів – 16 градацій сірого.

Оперативної пам'яті передбачено 512 мегабайтів, а постійної 8 гігабайтів з можливістю розширення за допомогою microSD.

Живлення забезпечує акумулятор на 2200 мАг, завдяки якому рідер може працювати без підзарядки до одного місяця.

2200 мАг, завдяки якому рідер може працювати без підзарядки до одного місяця. З додаткових опцій присутні гіродатчик , д атчик обкладинки , Wi-Fi , USB Type-C.

атчик обкладинки Wi-Fi USB Type-C. Рідер підтримує велику кількість популярних форматів: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT. А також формати зображень – JPEG, BMP, PNG, TIFF.

JPEG, BMP, PNG, TIFF. Додатки: RSS News, Scribble, Бібліотека, Браузер, Галерея, Нотатки, Калькулятор, Книжковий магазин, Косинка, Словник, Судоку, Шахи.

Для користувачів компанія також пропонує власні сервіси PocketBook Cloud і PocketBook Reader. Вони дозволяють синхронізувати ваші книги між різними пристроями. Також їх можна переносити за допомогою Dropbox і функції Send-to-PocketBook.

Що відомо про компанію PocketBook