Почуття дежавю: Samsung знову висміяла презентацію Apple та її нові смартфони
Джерело:Mydrivers
14 вересня Apple показала нове покоління iPhone, годинників та планшетів. Реакція з боку конкурентів не забарилася. Традиційно, Samsung жартує першою.
Як завжди, дісталось компанії за відсутність справжніх інновацій, до яких уже звикли користувачі Android-смартфонів. Відповідні повідомлення з'явились у твітері компанії Samsung.
Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі
Претензії до Apple
"У когось ще виникло почуття дежавю? Чи тільки у нас?" – запитує компанія у своїх підписників для початку.
Річ у тім, що смартфони нового покоління майже не отримали змін у зовнішньому вигляді. Зміни внутрішні теж не такі помітні, як хотілося б. Відрізнити iPhone 13 від iPhone 12 буде дуже важко, а то й неможливо. Всі нововведення у своїй презентації Apple неодмінно називає "неймовірними", "найпрекраснішими", "ідеальними", "новими" і ще цілою низкою схожих епітетів. Для Android-смартфонів же ці рішення уже давно стали буденністю.
Так, Samsung вказує на те, що екрани ProMotion з частотою оновлення зображення до 120 Гц, які цьогоріч "завезли" в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, уже досить давно є у її смартфонах. Вони спочатку з'явились у її Galaxy S20, а пізніше запрацювали у Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z3.
"Ми вже деякий час оновлюємось із частотою 120 Гц..." – пишуть Samsung, натякаючи, що купертинівці видають за інновації те, що ними фактично не є.
Звісно ж, не могли оминути й відсутність гнучкого екрана, який є цьогорічним хітом Samsung. Її нові смартфони Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3, презентовані нещодавно, отримали дуже хороші відгуки від користувачів і гарно продаються.
"Наскільки крутіше було б, якби він міг скластися навпіл?" – додає Samsung.
І нарешті, увагу звернули й на виріз, який досі залишається у верхній частині екрану всіх сучасних iPhone, починаючи з версії X. Він є чи не найчастішою причиною критики в бік дизайну смартфонів компанії. Цього року "чубчик" дещо зменшили, але не прибрали.
"Уявіть, що у 2021 році у вас все ще буде виріз", – завершує корейський виробник, додаючи хештег #GalaxyZFold3, натякаючи на свій гнучкий смартфон, який отримав підекранну камеру.
ZTE vs Apple
- Свій внесок до критики в сторону Apple могла б внести й компанія ZTE, якби теж мала традицію регулярно критикувати купертинівців. iPhone 13 Pro Max з накопичувачем в один терабайт у Китаї коштує цілих 2020 доларів, маючи, за попередніми даними, від 6 до 8 гігабайтів оперативної пам'яті максимум – сама Apple ці дані поки не розкрила.
- Водночас Android-смартфон з 16 гігабайтами оперативної пам'яті та одним терабайтом постійної обійдеться в 1030 доларів. Йдеться про ZTE Axon 30 Ultra, який був першим у світі смартфоном з такими характеристиками.
- Це означає, що iPhone 13 Pro Max при однакових характеристиках флешпам'яті, але програючи в ОЗУ, коштуватиме вдвічі дорожче.