Як завжди, дісталось компанії за відсутність справжніх інновацій, до яких уже звикли користувачі Android-смартфонів. Відповідні повідомлення з'явились у твітері компанії Samsung.

Цікаво iPhone 13 Pro та Pro Max показали на презентації Apple і вже назвали найпотужнішими у світі

Претензії до Apple

"У когось ще виникло почуття дежавю? Чи тільки у нас?" – запитує компанія у своїх підписників для початку.

Річ у тім, що смартфони нового покоління майже не отримали змін у зовнішньому вигляді. Зміни внутрішні теж не такі помітні, як хотілося б. Відрізнити iPhone 13 від iPhone 12 буде дуже важко, а то й неможливо. Всі нововведення у своїй презентації Apple неодмінно називає "неймовірними", "найпрекраснішими", "ідеальними", "новими" і ще цілою низкою схожих епітетів. Для Android-смартфонів же ці рішення уже давно стали буденністю.

Так, Samsung вказує на те, що екрани ProMotion з частотою оновлення зображення до 120 Гц, які цьогоріч "завезли" в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max, уже досить давно є у її смартфонах. Вони спочатку з'явились у її Galaxy S20, а пізніше запрацювали у Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy Z3.

"Ми вже деякий час оновлюємось із частотою 120 Гц..." – пишуть Samsung, натякаючи, що купертинівці видають за інновації те, що ними фактично не є.

Звісно ж, не могли оминути й відсутність гнучкого екрана, який є цьогорічним хітом Samsung. Її нові смартфони Galaxy Z Fold 3 та Galaxy Z Flip 3, презентовані нещодавно, отримали дуже хороші відгуки від користувачів і гарно продаються.

"Наскільки крутіше було б, якби він міг скластися навпіл?" – додає Samsung.

І нарешті, увагу звернули й на виріз, який досі залишається у верхній частині екрану всіх сучасних iPhone, починаючи з версії X. Він є чи не найчастішою причиною критики в бік дизайну смартфонів компанії. Цього року "чубчик" дещо зменшили, але не прибрали.

"Уявіть, що у 2021 році у вас все ще буде виріз", – завершує корейський виробник, додаючи хештег #GalaxyZFold3, натякаючи на свій гнучкий смартфон, який отримав підекранну камеру.

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