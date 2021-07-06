Розпочалося будівництво найбільшого і найчутливішого телескопа на Землі

Після 30 років суперечок і дискусій будівництво найбільшого і найчутливішого телескопа на Землі нарешті почалося. Будівництво першої фази триватиме до кінця 2028 року.

Два основних антенних масиви нового телескопа Square Kilometer Array Observatory (SKAO) будуть розташовані у ПАР і Австралії. Чутливість цього наукового інструменту перевершить всі сучасні телескопи людства у понад 50 разів, а обсяг даних, які він щорічно генеруватиме, буде порівнянний з сумарним трафіком інтернету за весь 2013 рік.

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Що відомо про телескоп

До країн-учасниць будівництва увійшли:

Австралія,

Китай,

Італія,

Нідерланди,

Португалія,

Південно-Африканська Республіка,

Велика Британія.

Поки що стартували підготовчі роботи на раніше обраних майданчиках в ПАР і Австралії. Перше повноцінне будівництво антенних масивів і супутніх конструкцій почнеться не раніше початку 2022 року.

Бюджет Square Kilometer Array становить два мільярди євро, з яких 1,3 мільярда потрібно на спорудження обсерваторії, а 0,7 мільярда — на перші десять років його експлуатації.

Будівництво першої фази SKA триватиме до кінця 2028 року. У роботах беруть участь понад 500 інженерів із сотні науково-дослідних інститутів у 20 країнах і понад тисяча вчених в 40 державах. Вже у 2024 році проєкт планує отримати перші наукові дані, а термін служби велетенської обсерваторії оцінюється не менше, ніж у півстоліття.