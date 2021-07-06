Розпочалося будівництво найбільшого і найчутливішого телескопа на Землі
Джерело:SKAO
Після 30 років суперечок і дискусій будівництво найбільшого і найчутливішого телескопа на Землі нарешті почалося. Будівництво першої фази триватиме до кінця 2028 року.
Два основних антенних масиви нового телескопа Square Kilometer Array Observatory (SKAO) будуть розташовані у ПАР і Австралії. Чутливість цього наукового інструменту перевершить всі сучасні телескопи людства у понад 50 разів, а обсяг даних, які він щорічно генеруватиме, буде порівнянний з сумарним трафіком інтернету за весь 2013 рік.
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Що відомо про телескоп
До країн-учасниць будівництва увійшли:
- Австралія,
- Китай,
- Італія,
- Нідерланди,
- Португалія,
- Південно-Африканська Республіка,
- Велика Британія.
Поки що стартували підготовчі роботи на раніше обраних майданчиках в ПАР і Австралії. Перше повноцінне будівництво антенних масивів і супутніх конструкцій почнеться не раніше початку 2022 року.
Бюджет Square Kilometer Array становить два мільярди євро, з яких 1,3 мільярда потрібно на спорудження обсерваторії, а 0,7 мільярда — на перші десять років його експлуатації.
Будівництво першої фази SKA триватиме до кінця 2028 року. У роботах беруть участь понад 500 інженерів із сотні науково-дослідних інститутів у 20 країнах і понад тисяча вчених в 40 державах. Вже у 2024 році проєкт планує отримати перші наукові дані, а термін служби велетенської обсерваторії оцінюється не менше, ніж у півстоліття.