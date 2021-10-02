Проєкт розробила сама HDF Energy. Електростанція називається CEOG Renewstable і буде розташована у Французькій Гвіані. Вона першою в світі отримає потужність у кілька мегават і найбільше сховище екологічно чистого водню (128 МВт·год).

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Що відомо

Проєкт включає будівництво сонячної електростанції, довготривалий водневий накопичувач енергії й короткостроковий акумуляторний.

Обсяг інвестицій становить 200 мільйонів доларів.

Як стверджують у компанії, послуги надаватимуть за ціною нижчою, ніж традиційні електростанції. При цьому воднева не продукує викидів парникових газів, дрібних частинок, шуму або диму.

Вона виробляє електроенергію з використанням місцевих джерел чистої енергії. Очікується, що вона забезпечить економію іноземної валюти і дозволить зменшити залежність від коливань цін на нафту і ризики, пов'язані з поставками.

З французькою комунальною компанією EDF уже підписали угоду про закупівлю електроенергії протягом 25 років.

HDF Energy є однією з найбільших у світі компаній в області водневої енергетики. Вона розробляє і експлуатує масштабну інфраструктуру для перетворення водню в електроенергію великої потужності для забезпечення потреб населення та підприємств.