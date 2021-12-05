Нещодавно поблизу Стоунхенджу були виявлені дивні заглиблення. Ніхто б не звернув на це увагу, якби вони не були такими здоровезними, їх не було багато й вони не оточували кільцем кілька мегалітичних споруд на кшталт Стоунхенджу.

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Мапа виявленої структури навколо мегалітів / Візуалізація The Guardian

Детальніше про відкриття

Виявлені заглиблення мали глибину близько 5 метрів, а діаметр сягав 10 метрів. Спочатку науковці подумали, що це природні западини, але коли їх виявили більше – стало зрозуміло, що це не так. Тому науковці використали метод дистанційного зондування, який дозволив вести пошук навіть під землею. Також метод пошуку допоміг визначити, коли та чи інша ділянка ґрунту була потривожена.

Дослідження показало, що виявлені ями абсолютно одинакові та утворюють коло навколо великого мегалітичного комплексу Дарінгтон-Волс. Споруда у сучасному містечку Ларкхілл розташована прямо на кордоні кола і, ймовірно, була входом до священного комплексу. Чому саме для позначення меж використали ями – невідомо.

Науковці продовжать вивчати нововідкритий величезний комплекс, щоб краще зрозуміти його природу. Насправді, науковці не впевнені, для чого він був побудований. Так само вони не впевнені у цілі спорудження Стоунхенджу, який розташований за 3 кілометри від Дарінгтон-Волс.