Поблизу берегів Іспанії знайшли легендарний прадавній храм

Про існування багатьох давніх споруд та, особливо, видатних пам'яток історії ми дізнаємося з таких же давніх текстів. Знайти ці археологічні артефакти минулого – задача не проста.

Не проста, але можлива. Так, наприклад, нещодавно, ймовірно, був відшуканий "святий Грааль археології" – фінікійсько-пунічний храм Мелькарта та Геракла Гадитана (за часів римського панування) в Іспанії, поблизу острова Санкті-Петрі. Це була непроста задача, адже й руїни храму, й частина давнього міста, де він був розташований опинилися під водою.

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Дані лідарів, накладені на фотографію узбережжя / Фото Heritage Daily

Затоплений храм Геракла

Храм Мелькарта (фінікійський бог мореплавства та покровитель міста Тір) був споруджений неподалік сучасного міста Кадіс, Іспанія. У давнину воно мало назву Гадір. Після завоювання регіону римлянами, храм "переорієнтували" на честь Геракла.

Першу згадку про храм можна знайти у Полібія (200 рік до н.е. – 118 рік до н.е.). Пізніше про споруду пише філософ-стоїк Посідоній (135 рік до н.е. – 51 рік до н.е.) та філософ-піфагорієць Аполлоній Тіанський (3 рік до н.е. – 97 рік н.е.).



Результати сканування лідаром / Фото University of Seville

Дослідження регіону

Читати про храм у давніх текстах – це чудово, але бажано б було знайти його. З цією метою науковці дослідили з допомогою лідарів затоплене та заболочене узбережжя в районі між Кампосото та островом Санкті-Петрі. Виявилося, що дно тут має чіткі свідчення антропологічного впливу, який відбувся дуже давно.

Дослідження показало, що затопленими виявилися споруди, які ідентифікували як хвилерізи, великі будинки, причал та доків. Об'єднавши результати сканування лідаром з наявною археологічною інформацією, дослідники вирішили, що одна зі структур, що має розміри 150 на 300 метрів, може бути руїнами храму Геркулеса. Тепер у регіоні будуть проводитися численні підводні археологічні дослідження, які дозволять підтвердити чи спростувати теорію про відшуканий храм.