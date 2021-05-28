У марсіанського вертольота Ingenuity відбувся збій під час шостого польоту: свіже фото з Марса

Шостий політ марсіанського вертольота Ingenuity, який був проведений 22 травня, супроводжувався технічними збоями. Попри це апарат в цілому зумів впоратися з поставленими завданнями і успішно сів на поверхню Червоної планети.

План шостого польоту Ingenuity

Згідно з планом польоту, 1,8-кілограмовий Ingenuity повинен був піднятися на висоту 10 метрів над поверхнею планети і пролетіти 150 метрів у південно-західному напрямку. Після цього він мав пролетіти ще 15 метрів на південь, роблячи при цьому знімки місцевості. У завершальній стадії Ingenuity повинен був пролетіти 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.

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Як пройшов політ і що пішло не так

Перший етап польоту пройшов у штатному режимі, але на 54-й секунді стався технічний збій, який перервав потік зображень, що надходять з навігаційної камери на бортовий комп'ютер.

У NASA повідомили, що цей збій привів до втрати одного зображення, але, що більш важливо, він привів до того, що всі наступні навігаційні зображення стали отримувати неточні тимчасові мітки. З цього моменту кожен раз, коли система навігації виконувала корекцію на основі навігаційного зображення, її робота ґрунтувалася на невірній інформації про те, коли було зроблено зображення.



Фото Марсу зроблене під час шостого польоту Ingenuity / Фото NASA

У результаті невідповідності навігаційній системі доводилося постійно коригувати дані для обліку помилок, через що

Згідно з наявними даними, у деяких точках польоту відхилення по крену досягало 20°, а також фіксувалися різкі стрибки у плані енергоспоживання. Попри ці проблеми дрон зумів завершити політ, здійснивши успішну посадку в 5 метрах від запланованої точки.

Хоча ми не планували проведення такого напруженого польоту, тепер у NASA є дані, які дозволять досліджувати межі діапазону робочих характеристик. Ці дані будуть ретельно проаналізовані в майбутньому, що розширить наші знання про можливості вертольотів на Марсі,

– вважає представник NASA.