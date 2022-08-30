Варто зазначити, що Tesla досі не розсилала Cybertruck покупцям, тож це не міг бути чийсь пікап, а швидше тестовий зразок, який пережив наслідки якихось випробувань. Цікаво, що його досить вільно буксирували дозволивши громадськості оглянути пошкодження.

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Безумовно це чудово, що Tesla випробовує автомобіль перед тим, як повністю розгорнути його виробництво. Однак неможливо і не згадати про випадок, коли головний дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен випадково розбив нібито посилене "броньоване скло" великою металевою кулею під час презентації вантажівки майже три роки тому.

Тестування Cybertruck

Незрозуміло, для чого компанія використовувала цей конкретний тестовий автомобіль, але, враховуючи неодноразові обіцянки генерального директора Tesla Ілона Маска про те, що пікап зможе вижити практично за будь-яких умов – навіть, можливо, на поверхні Марса – неважко припустити, що компанія активно тестує, так би мовити, фізичні межі автівки.

Автомобіль на зображенні також оснащений датчиками та обладнанням для калібрування камери. Користувачі твітера також помітили, що Cybertruck все ще має свій громіздкий і, можливо, непривабливий велетенський склоочисник.

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На що буде здатен Cybertruck

На своєму сайті Tesla стверджує, що "екзоскелет Cybertruck створений для максимальної міцності та захисту пасажирів і є майже непробивним". "Броньоване скло" також призначене для "перенаправлення сили удару та є стійким до пошкоджень".

Відтоді як автівку представили три роки тому, ми бачили лише проблиски бруталістського пікапа. За словами Маска, пікап нарешті запустять у виробництво наступного року після багатьох років затримок.