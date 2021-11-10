Побачити комету неозброєним оком: коли на небі з'явиться "хвостатий гість"

Ймовірно, комети, як ніякі інші небесні тіла, "наближають" нас до космосу. Поява на небі "хвостатого гостя" викликає бурю емоцій, тисячі неймовірних світлин від фотографів та сплеск зацікавленості від пересічних людей. Та все ж, такі події доволі рідкісні.

Комети регулярно зближуються із Сонцем, відрощуючи "кому", хвіст чи відразу обидва свої атрибути. Проблема полягає у тому, що не завжди ми можемо побачити ці об'єкти неозброєним оком. Частіше без телескопа чи бінокля розгледіти комети не вдається. А, використавши оптику, ми побачимо дифузну пляму на фоні зірок.

Відтак, за справу беруться астрофотографи, які використовують довгі витримки та фільтри. Водночас іноді з'являються льодяні тіла, яскравість яких така велика, що їх просто можна розгледіти неозброєним оком. Можливо, у 2021 році у нас з'явиться така можливість.

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Комета 67P/Чурюмова-Герасименко, сфотографована Michael Jäger з відстані 69,4 мільйона кілометрів та апаратом Rosetta з відстані 16,6 кілометра / Фото: Michael Jäger та Rosetta-osiris

Комета C/2021 A1 (Leonard) у 2021 році

Комета C/2021 A1 (Leonard) була відкрита 3 січня 2021 року на фотографіях, отриманих проєктом Catalina Sky Survey. Тоді комета мала видиму зоряну величину +19m. Об'єкт має дуже витягнуту еліптичну орбіту, що відносить C/2021 A1 до класу довгоперіодичних комет.

Від моменту проходження тілом найвіддаленішої від Сонця точки, афелію, й до сьогодні пройшло близько 35 тисяч років. Перигелій, найближчу до Сонця точку, комета досягне 3 січня 2022 року – рівно через рік після відкриття.

Та до перигелію C/2021 A1 встигне зблизитися із Землею 12 грудня 2021 року. Тоді нас та комету розділятиме "всього лиш" 34,9 мільйона кілометрів. Об'єкт уже не вперше зближається із Сонцем, а це, на думку спеціалістів, позитивний момент. Річ у тім, що коли комета вперше наближається до світила, то поверхневі леткі речовини швидко випаровуються, тому нам не вдається побачити гарний та видовищний хвіст. А от під час повторних відвідин зірки з глибин ядра починають вириватися сховані гази. Це може спричинити різке підвищення яскравості.

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Орбіта комети та орбіти планет Сонячної системи / Фото NASA JPL

У листопаді – на початку грудня очікується підвищення блиску комети, адже вона усе ближче буде підлітати до Сонця. Це призведе до вивільнення летких речовин та збільшення "коми" та хвоста.

Станом на 10 листопада 2021 року C/2021 A1 (Leonard) має зоряну величину приблизно 12m.

До середини місяця вона має збільшитися до 10m. Завдяки цьому тіло можна буде легко спостерігати у любительські телескопи.

До кінця листопада 2021 року прогнозується ріст яскравості до 7m – це межа для людського ока. Тому, якщо яскравість продовжить підвищуватися, на початку грудня нам уже не знадобиться бінокль чи телескоп, щоб розгледіти на чистому небі "хвостатого гостя".

6 грудня комета опиниться біля Арктура – яскравої зірки у сузір'ї Волопаса. Тоді видима зоряна величина має збільшитися приблизно до 5,5m.

12 грудня комета перейде на небо південної півкулі.

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Астрономи передбачають, що фазовий кут (кут Земля – комета – Сонце) допоможе нам роздивитися об'єкт. Чим більший буде такий кут – тим більше розсіюється сонячне світло у хвості комети, а це призводить до збільшення яскравості. Базуючись на попередньому досвіді спостереження та збільшення яскравості через фазовий кут, науковці прогнозуються, що максимальний блиск комети становитиме +2,5m. Таке значення буде досягнуте 12 – 17 грудня.

Слід зазначити, що комети – це дуже непередбачливі гості. Вони можуть розпастися на частини чи може бути випущено у простір недостатньо летких речовин. Та сподіваємось, що комета C/2021 A1 (Leonard) виправдає сподівання й засяє на небі.