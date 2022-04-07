Мета проєкту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах. Це буде аналог функції Google Street View, де можна побачити як виглядала будівля до руйнування й після.

Цікаво Міністерство цифрової трансформації розповіло про успіхи ІТ-армії у боротьбі з ворогом

Що відомо

Зйомка вже проводиться за допомогою безпілотників з камерами, здатними знімати панорамні фото.

Одночасно працюватиме кілька команд, щоб максимально швидко охопити всі міста, які постраждали від обстрілів та бомбардувань російської армії.

Першими в систему завантажать знімки зруйнованих вулиць та будівель у місті Ірпінь – там уже працюють фахівці Google.

Планується, що новий проєкт буде у загальному доступі для людей, які хочуть володіти об‘єктивними даними про свою місцевість та своє нерухоме майно.

Ймовірно, доступ до знімків буде також для іноземців.

Перші результати можна буде оцінити з наступного тижня прямо в Google Картах.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників, які зможуть використовувати його як інформаційно-довідковий ресурс для координації своїх дій та додаткової фіксації стану речей у регіоні.

Як це працює на практиці: відео