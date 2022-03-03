Користувачі повідомили також про проблеми на сервісі Google Перекладач. При спробі перекласти текст, система може видавати помилку.

Цікаво Інтернет від "Укртелекому" працює повільно через пошкодження

Що сталося

Повідомляється, що збій відбувається на стороні самої компанії.

Зверніть увагу! Мова не йде про проблеми з інтернетом в Україні.

Судячи з даних сервісу DownDetector, постраждала лише Україна. В інших регіонах планети кількість скарг не перевищує звичний показник, притаманний випадкам, коли збоїв насправді немає, а проблема виникає на стороні користувача.



Збій у Google спостерігався в Україні / Скриншот 24 каналу

Ймовірно, причина криється у якихось змінах, які компанія вносить в сервіси саме для українських користувачів. Наприклад, нещодавно компанія вимкнула в сервісі карт дві функції, які відображали дані про скупчення людей в реальному часі та демонстрацію живого трафіку, щоб перешкодити окупантам виявляти цілі для атак.