Плюс одна фобія: в Британії знайшли багатоніжку розміром з автомобіль

У британському Нортумберленді знайшли вельми цікаву скам'янілість – величезну багатоніжку роду Артроплевра (Arthropleura). Як кажуть спеціалісти, за життя вона могла сягати розміру автомобіля.

Скам'янілість відшукали у розколотій скелі. Відомо, що це лише фрагмент вимерлої сьогодні істоти. В камені збереглося лише 75 сантиметрів її тіла, однак, судячи з пропорцій, кажуть палеонтологи, вона була значно довшою.

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Наскільки великою була багатоніжка

По співвідношенню частин тіла можна зробити висновок, що повний розмір істоти міг досягати 2,7 метра. Вчені не можуть пояснити, як вона виросла такою великою.



Багатоніжка Arthropleura / Фото Journal of the Geological Society

Для комах та інших живих істот, у яких замість розвинених легенів є лише примітивна дихальна система, існує. У прадавні часи його кількість була значно вищою нинішнього 21 відсотка – цим пояснюються гігантські викопні рештки.

Однак багатоніжка Arthropleura жила 326 мільйонів років тому, коли кисню в повітрі було 23 відсотки – трохи більше нинішнього значення. Це означає, що у випадку Артроплеври розміри тіла не залежать безпосередньо від газообміну і концентрації кисню. Але що ж тоді стало запорукою її росту?

Єдина версія, яку наразі висувають палеонтологи – особлива дієта.

Істота жила в болотистій місцевості, де було вдосталь рослинної біомаси, включаючи калорійні горіхи й насіння – втім, і цього замало для таких розмірів.

Ймовірно, багатоніжка свого часу була дуже ефективним хижаком і мало хто міг протистояти їй, закутій в міцний панцир.



Скам'янілість багатоніжки Arthropleura / Фото Journal of the Geological Society

Якщо говорити про панцир, то він же й найбільше заважає вченим у вивченні Arthropleura – після смерті багатоніжки панцир розвалюється на сегменти, і останки не зберігаються. Є версія, що знайдена скам'янілість є насправді скинутим під час линьки старим панциром, а в реальності багатоніжка могла вирости ще більшою.

Хай там як, а сегмент голови стародавнього монстра досі не знайдений, а тому складно сказати, чим харчувалась багатоніжка і який спосіб життя вела.