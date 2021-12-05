На пляжі в Італії виявили моторошний скелет: як він там опинився

Смерть людини – це жахлива трагедія. Особливо, якщо це кінець життя у результаті нещадної катастрофи. Саме так й сталося у 79 році нашої ери, коли почалося катастрофічне виверження вулкану Везувій. Жертв тої події досі знаходять біля підніжжя вулкану.

Звісно, більшість знає, що Помпеї були зруйновані під час виверження Везувію. Але це далеко не єдиний населений пункт, жителі якого постраждали під час катастрофи. Геркуланум – містечко на захід від вулкана, яке було тогочасним курортом. Везувій поховав його під тоннами попелу та пемзи, а свідчення цих жахіть ми знаходимо досі.

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Виявлений скелет жертви виверження / Фото Archaeological Park of Herculaneum

Детальніше про моторошну знахідку

Жертв катастрофи, якій майже 2 тисячі років, знаходять досі. Так стається через те, що під товстим прошарком вулканічного попелу, пемзи та пірокластичного матеріалу кісткові тканини карбонізувалися. Але м'які тканини та внутрішні органи фактично випарувалися через високі температури. Саме тому ми знаходимо кістки, а не щось на кшталт муміфікованих тіл.

Скелети знаходять регулярно. Та тепер науковці вирішили дослідити не саме місто Геркуланум, а його околиці. Там, прямо на пляжі неподалік давнього міста, й знайшли скелет чоловіка, якому було 40 – 45 років на момент смерті. Цікаво, що разом з чоловіком знайшли залишки сумки з тканини та дерев'яну скриньку з металевими предметами, шматочками тканини та ймовірними слідами золотого оздоблення.



Жертва виверження Везувію / Фото Archaeological Park of Herculaneum

Як скелет опинився на пляжі

Науковці поки не впевнені, як саме скелет потрапив на пляж. Та ймовірніше за все, його туди приніс пірокластичний потік. Про це свідчить те, що скелет сильно потрощений та розташований прямо у цьому потоці, а також інші речі, які потік приніс разом із тілом.

До речі, хоча це й звучить цинічно, але виверження Везувію пішло на користь історії, адже ми постійно знаходимо щось нове на місці катастрофи: