На мапах Сонячної системи створюється враження, що орбіти Нептуна й Плутона перетинають одна одну, а в підручниках навіть говориться, що Плутон перетнув орбіту Нептуна в лютому 1999 року. Складається враження, що вони рано чи пізно зіткнуться. Та це не так.

Цікаво Схожі, але такі різні: порівняльний огляд Huawei Band 6 та Mi Band 6



Орбіти Нептуна та Плутона / Фото Wikipedia

1. Оптична ілюзія

Зображення орбіт Плутона та Нептуна часто супроводжуються оптичною ілюзією, немов вони перетинаються у двох місцях. Так, справді, Плутон у найближчій точці своєї орбіти перебуває до Сонця ближче, ніж Нептун. Але такі проєкції не враховують нахил орбіти та відстань між орбітами в умовних точках перетину, адже ми дивимося на них зверху.



Відстань між орбітами / Скриншот з комп'ютерного планетарію Universe Sandbox

На скриншоті, на якому орбіта Нептуна орієнтована на спостерігача ребром, видно, що відстані між орбітами в умовних точках перетину доволі велика.

2. Орбітальний резонанс

Це друга причина, чому планета та карликова планета ніколи не зіштовхнуться, адже вони перебувають в орбітальному резонансі 3:2.

Що таке орбітальний резонанс? Це ситуація, за якої орбітальні періоди декількох тіл співвідносяться як невеликі натуральні числа. Внаслідок цього орбіти таких тіл стабілізуються.

Орбітальний резонанс 3:2 означає, що на кожні 3 оберти Нептуна довкола Сонця приходиться 2 оберти Плутона. Кожна планета прискорюється або сповільнюється в міру наближення іншої, що не дозволяє їм наближатися одна до одної ближче ніж на 2 мільярди 600 мільйонів кілометрів.