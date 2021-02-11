З січня 2021 року користувачі стали масово завантажувати з Google Play таск-менеджер Clubhouse, приймаючи його за однойменний американський сервіс для спілкування у приватних аудіочатах.

Користувачі не розібравшись почали ставити додатку негативні оцінки зі скаргами на те, що їм не подобається сервіс оскільки вони не можуть у ньому зареєструватися. З січня кількість завантажень підскочила з 50 000 до мільйона, у відгуках користувачі обурюються.

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Чому додатки у магазині Google плутають

Сама соцмережа поки що офіційно доступна лише користувачам iOS. Через неуважність користувачів розробники були змушені додати в опис додатку окреме попередження: Є кілька Clubhouse. Двічі перевірте, який вам потрібен. На окремій сторінці з роз'ясненнями написано, що традиційно Clubhouse це свожрідний будиночок на дереві.



Розробники додали пояснення у додаток

Блокування Clubhouse у Китаї

8 лютого в континентальній частині Китаю перестав працювати Clubhouse. Причиною блокування стала інтерес китайських громадян до даної соцмережі через можливість дискутувати про політику, демократію і права людини без обмежень. Проект був запущений ще в квітні 2020 року, але широко обговорюваним він став в січні 2021 року, у тому числі на тлі появ там деяких відомих особистостей.