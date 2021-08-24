Площею як шість стадіонів: що відомо про найбільшу вітрову електростанцію у світі

Винахідники зі всього світу шукають шляхи отримання чистої енергії. Одні спеціалісти вирішують йти невідомими стежинами та придумують нові способи отримання електрики. Інші ж – намагаються покращити існуючі методи генерації електроенергії. Саме другим шляхом пішла китайська компанія MingYang Smart Energy, готуючись побудувати найбільшу у світі вітряну електростанцію

Проблема розташування вітряків в океані – це дорожнеча. Згідно з розрахунками, морська вітроенергетика коштує понад 120 доларів за мегават-годину. Вугілля, наприклад, коштує майже 73 долари. А мегават-година, вироблена за допомогою сонячної енергетики коштуватиме майже 33 долари. Ціль MingYang Smart Energy – опустити ціну на вітроенергетику, побудувавши велетенські вітряки.

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Велетенська вітрова електростанція MySE 16.0-242: дивитись відео онлайн

Детальніше про проєкт

Китайська компанія анонсувала MingYang Smart Energy анонсувала морський вітряк MySE 16.0-242. Заявлені показники разючі:

Висота конструкції сягатиме 242 метрів.

Вітрогенератор матиме потужність 16 мегаватів. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 20 тисяч будинків.

Термін роботи – близько 25 років.

Довжина лопатей – 118 метрів.

Лопаті охоплять площу близько 46 тисяч квадратних метрів, що рівняється майже шести футбольним стадіонам.

Вітряний монстр буде виробляти близько 80 гігават-годин у рік. До речі, це на 45% більше, ніж попередня версія вітрогенератора компанії MingYang Smart Energy, який має назву MySE 11.0-203. Тому це яскравий приклад того, що збільшенні розмірів вітряків значно збільшує кількість виробленої енергії.

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У компанії вважають, що загальним результатом введення в експлуатацію MySE 16.0-242 стане зменшення ці на енергію, вироблену вітряками. У компанії концентруються саме на енергії вітру, адже вона заповнює прогалини, недоступні сонячної енергії.

Саме масштабування галузі з допомогою велетенський вітрових турбін стане ключовою причиною зниження ціни на таку енергію на 37 – 49 відсотків до 2050 року.

Прототип велетня побудують у 2022 році. У 2023 він почне виробляти енергію. А з початком 2024 року планується почати комерційне виробництво електроенергії за допомогою MySE 16.0-242.