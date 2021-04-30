Нагадаємо, S.T.A.L.K.E.R. 2 позиціонується як "консольний ексклюзив Xbox на старті", у зв'язку з чим підтверджувати намір випуску гри на PS 5 в GSC Game World вперто відмовляються.

Цікаво В соцмережах з'явилися зображення S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2010 року

Що кажуть у GSC Game World про реліз на PS5

У розмові з журналістом GamingBolt неназваний представник студії запевнив, що на даному етапі у команди "немає планів" щодо перенесення S.T.A.L.K.E.R. 2 на японську консоль.

Ми зосередилися на версії для Xbox Series X і S. Ми обговорили можливості з Microsoft і побачили кілька непоганих перспектив для бренду [S.T.A.L.K.E.R.], серед яких є і Game Pass,

– зазначив представник студії.

Ситуацію, що склалася в GSC Game World пояснили вигідними умовами угоди з Microsoft. Фанатам серії вже відомо, що з дня релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 буде доступна підписникам сервісу Xbox Game Pass.

Підсумок. З інформації від представників студії GSC Game World так і не зрозуміло, чи з'явиться S.T.A.L.K.E.R. 2 на консолі PlayStation 5. Оскільки творці гри не дають однозначної відповіді – шанс є. Однак варто враховувати й те, що Microsoft може завадити такій можливості.

Що нового про гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Нових даних щодо гри представник студії не повідомив. Остання демонстрація S.T.A.L.K.E.R. 2 датується 26 березня – у цей день розробники показали спорядження фракцій "Долг" і "Свобода", моделі декількох типів зброї та інструмент для індивідуалізації зубів NPC.



Редактор NPC для S.T.A.L.K.E.R. 2 дозволяє зробити кожного персонажа унікальним / Фото GSC Game World

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Коли S.T.A.L.K.E.R. 2 з'явиться у продажу

Офіційних термінів виходу у гри S.T.A.L.K.E.R. 2 поки немає. На початку квітня актор озвучування Олександр Вілков повідомив, що гру планують випустити взимку поточного року, проте в GSC Game World закликали не довіряти цій інформації.