PlayStation 5 отримає VR-гарнітуру нового покоління

Корпорація Sony анонсувала гарнітуру віртуальної реальності нового покоління, призначену для PlayStation 5. Анонс формальний: Sony не показала гарнітуру, не назвала її ціну і не повідомила дату початку продажів.
Як бачите, інформації про нову гарнітуру наразі не багато. Раніше у мережі вже ходили чутки про те, що PlayStation VR для PS5 вже готується.
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Ось що зараз відомо про наступника PlayStation VR:
- Гравцям варто чекати різкий стрибок в інтерактивності, ефекті присутності і продуктивності.
- Гарнітура підключається до консолі одним кабелем.
- У комплекті з нею йде особливо ергономічний контролер, що володіє деякими можливостями DualShock.
- Гарнітура буде випущена не раніше 2022 року.
Зараз розробники-партнери Sony тільки починають працювати над іграми, призначеними для нової гарнітури. Ближче до запуску Sony докладніше розповість про гарнітурі і її особливості.
Вартість аксесуарів для PlayStation 5 в Україні
Принагідно нагадаємо офіційні ціни на інші аксесуари PlayStation 5.
- Бездротовий контролер DualSense – 2 099 гривень;
- Гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку і двома шумопригнічувальними мікрофонами – 2 999 гривень;
- HD камера з двома об'єктивами 1080p, призначена для запису геймерів та їхніх епічних ігрових моментів – 1 799 гривень;
- Media Remote (пульт управління) для зручної навігації по фільмах і стрімінговим сервісам – 899 гривень;
- Зарядна станція для зручної зарядки двох бездротових геймпадів DualSense – 899 гривень.