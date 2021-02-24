Корпорація Sony анонсувала гарнітуру віртуальної реальності нового покоління, призначену для PlayStation 5. Анонс формальний: Sony не показала гарнітуру, не назвала її ціну і не повідомила дату початку продажів.

Як бачите, інформації про нову гарнітуру наразі не багато. Раніше у мережі вже ходили чутки про те, що PlayStation VR для PS5 вже готується.

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Ось що зараз відомо про наступника PlayStation VR:

Гравцям варто чекати різкий стрибок в інтерактивності, ефекті присутності і продуктивності.

Гарнітура підключається до консолі одним кабелем.

У комплекті з нею йде особливо ергономічний контролер, що володіє деякими можливостями DualShock.

Гарнітура буде випущена не раніше 2022 року.

Зараз розробники-партнери Sony тільки починають працювати над іграми, призначеними для нової гарнітури. Ближче до запуску Sony докладніше розповість про гарнітурі і її особливості.

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